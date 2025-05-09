Кримінальна відповідальність ФОП — за що доведеться заплатити великі штрафи у 2025

Українські гроші. Фото: НБУ/Flickr

В Україні передбачена кримінальна відповідальність для фізичних осіб-підприємців за певні незаконні дії. Вони не сядуть у в’язницю, але заплатять великі штрафи. Йдеться про випадки умисного ухилення від сплати податків чи єдиного соціального внеску.

Про це йдеться у Кримінальному кодексі України.

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Штрафи за несплату податків

Згідно зі статтею 212 ККУ, умисне ухилення від поповнення державного бюджету службовою особою установи, підприємцем без створення юридичної особи чи будь-ким, хто зобов’язаний сплачувати податки і збори, карається штрафною санкцією в розмірі від 5 000 до 10 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Йдеться про суму від 85 000 до 170 000 грн. Також порушнику можуть обмежити право обіймати посади чи займатись певною діяльністю строком до 3 років. Важлива примітка: ненадходження в бюджет має перевищувати 3 000 нмдг, тобто 4 542 000 грн (нмдг встановлюється на рівні податкової соціальної пільги — 1 514 грн).

Інші частини статті 212 Кримінального кодексу включають покарання за:

дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження коштів у великих розмірах — штраф від 10 000 до 15 000 неоподаткованих мінімумів (від 170 000 до 255 000 грн);

дії, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження коштів в особливо великих розмірах — штраф від 15 000 до 25 000 неоподаткованих мінімумів (від 255 000 до 425 000 грн).

Під великим розміром мають на увазі суму, яка перевищує 7 570 000 грн, під особливо великим — суму понад 10 598 000 грн.

Штрафи за несплату ЄСВ

Окремо виділили статтю 212-1 ККУ, яка передбачає покарання за умисне ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ). Ненадходження в бюджет суми більше 1 514 000 грн (1000 нмдг) тягне за собою штрафну санкцію в розмірі від 17 000 до 68 000 грн.

Нестача ЄСВ на суму понад 4 542 000 грн карається фінансовим стягнення у розмірі від 68 000 до 85 000 грн. У разі ненадходження в бюджет суми єдиного соціального внеску понад 7 570 000 грн доведеться заплатити штраф у розмірі від 255 000 до 425 000 грн.

Зауважимо, у всіх випадках кримінальна відповідальність настає лише за наявності прямого умислу. Тобто ФОП знав про зобов’язання сплатити податки, але свідомо не виконав цю правову вимогу. Тож нестача коштів у бюджеті стала наслідком ухилення, а не помилки чи необізнаності.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, всі ФОПи в Україні мають податкові зобов’язання. Вони повинні вчасно подавати декларації та сплачувати єдиний соціальний внесок, військовий збір, єдиний податок. Інакше контролюючий орган може притягнути до відповідальності.

Також ми писали, що ФОПів можуть покарати штрафами за особисті витрати з підприємницького рахунку. Заборонено використовувати гроші на персональні потреби, наприклад, подарунки, їжу в ресторанах, одяг тощо. Спершу треба зняти готівку або перекинути суму на банківську карту.