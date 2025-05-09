Уголовная ответственность ФЛП — за что придется заплатить большие штрафы в 2025

Украинские деньги. Фото: НБУ/Flickr

В Украине предусмотрена уголовная ответственность для физических лиц-предпринимателей за определенные незаконные действия. Они не сядут в тюрьму, но заплатят большие штрафы. Речь идет о случаях умышленного уклонения от уплаты налогов или единого социального взноса.

Об этом говорится в Уголовном кодексе Украины.

Реклама

Читайте также:

Штрафы за неуплату налогов

Согласно статье 212 УКУ, умышленное уклонение от пополнения государственного бюджета должностным лицом учреждения, предпринимателем без создания юридического лица или кем-либо, кто обязан уплачивать налоги и сборы, наказывается штрафной санкцией в размере от 5 000 до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Речь идет о сумме от 85 000 до 170 000 грн. Также нарушителю могут ограничить право занимать должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет. Важное примечание: непоступление в бюджет должно превышать 3 000 нмдг, то есть 4 542 000 грн (нмдг устанавливается на уровне налоговой социальной льготы — 1 514 грн).

Другие части статьи 212 Уголовного кодекса включают наказание за:

действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или если они привели к фактическому непоступлению денег в крупных размерах — штраф от 10 000 до 15 000 необлагаемых минимумов (от 170 000 до 255 000 грн);

действия, совершенные человеком, ранее судимым за уклонение от уплаты налогов, или если они привели к фактическому непоступлению средств в особо крупных размерах — штраф от 15 000 до 25 000 необлагаемых минимумов (от 255 000 до 425 000 грн).

Под крупным размером подразумевают сумму, которая превышает 7 570 000 грн, под особо крупным — сумму свыше 10 598 000 грн.

Штрафы за неуплату ЕСВ

Отдельно выделили статью 212-1 УКУ, которая предусматривает наказание за умышленное уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ). Непоступление в бюджет суммы свыше 1 514 000 грн (1000 нмдг) влечет штрафную санкцию в размере от 17 000 до 68 000 грн.

Недостача ЕСВ на сумму свыше 4 542 000 грн наказывается финансовым взысканием в размере от 68 000 до 85 000 грн. В случае непоступления в бюджет суммы единого социального взноса более 7 570 000 грн придется заплатить штраф в размере от 255 000 до 425 000 грн.

Отметим, во всех случаях уголовная ответственность наступает только при наличии прямого умысла. То есть ФЛП знал об обязательстве уплатить налоги, но сознательно не выполнил это правовое требование. Поэтому недостаток денег в бюджете стал следствием уклонения, а не ошибки или незнания

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, все ФЛП в Украине имеют налоговые обязательства. Они должны вовремя подавать декларации и платить единый социальный взнос, военный сбор, единый налог. Иначе контролирующий орган может привлечь к ответственности.

Также мы писали, что ФЛП могут наказать штрафами за личные расходы с предпринимательского счета. Запрещено использовать деньги на персональные нужды, например, подарки, еду в ресторанах, одежду и пр. Сначала надо снять наличные или перекинуть сумму на банковскую карту.