В'язниця через фінансові операції — за що українцям доведеться серйозно поплатитися

Гроші в руці. Фото: УНІАН

Фінансові операції з гривнями, доларами та іншою валютою необхідно здійснювати з дотриманням чинного законодавства. Інакше загрожує серйозне покарання у вигляді позбавлення волі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за які фінансові операції в Україні загрожує в'язниця.

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Фальшива валюта

Позбавити волі можуть за умисне виготовлення, зберігання, купівлю, перевезення, пересилання і збут фальшивої іноземної валюти. Згідно зі статтею 199 Кримінального кодексу, вказані дії тягнуть за собою ув’язнення на строк від 3 до 7 років. Якщо повторно порушити закон, термін збільшиться до 5-10 років з конфіскацією майна.

Стільки ж дадуть за виготовлення підробки у великому розмірі. Йдеться про суму, яка у 200 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Станом на 2025 рік це 3 400 грн. Аналогічні дії, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі (понад 6 800 грн), карають позбавленням волі на 8-12 років.

Легалізація (відмивання) доходів

Непереливки буде громадянам, які за допомогою фінансових операцій незаконно набули майно. Йдеться про процес відмивання коштів і приховування справжніх джерел походження активів. Легалізація може відбуватися шляхом:

підробки офіційних документів;

удаваного придбання товару в комісійному магазині, ломбарді тощо;

укладання фіктивних угод про надання кредитів або послуг (юридичних, аудиторських та ін.);

внесення коштів на банківські рахунки юридичних і фізичних осіб, зокрема в офшорних зонах;

переміщення сум у великих розмірах з одного рахунку на інший.

Якщо вдасться довести, що конкретна фінансова операція слугувала інструментом відмивання коштів, людині загрожує ув’язнення на строк від 3 до 6 років із конфіскацією майна (стаття 209 ККУ).

"Дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися діяльністю на строк до 3 років та конфіскацією майна", — йдеться в Кримінальному кодексі.

Сума у великому розмірі — це понад 6 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 102 000 грн. Так само карають за операції з використанням цінних паперів, якщо вони слугували способом відмивання "брудних" грошей.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, НБУ планує запровадити реєстр осіб, які використовували банківські картки для шахрайських схем. Потрапляння до "чорного списку" матиме серйозні наслідки для порушників. Зокрема такі українці зможуть переказувати кошти лише в межах встановлених лімітів.

Також ми писали, що податкова служба знайшли тисячі українців, які отримували оплату від онлайн-продажу товарів на особисті картки, а не підприємницькі рахунки. Це означає відсутність реєстрації ФОП та ухилення від сплати податків.