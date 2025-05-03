Тюрьма из-за финансовых операций — за что украинцам придется серьезно поплатиться

Деньги в руке. Фото: УНИАН

Финансовые операции с гривнами, долларами и другой валютой необходимо осуществлять с соблюдением действующего законодательства. Иначе грозит серьезное наказание в виде лишения свободы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за какие финансовые операции в Украине грозит тюрьма.

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Фальшивая валюта

Лишить свободы могут за умышленное изготовление, хранение, покупку, перевозку, пересылку и сбыт фальшивой иностранной валюты. Согласно статье 199 Уголовного кодекса, указанные действия влекут за собой заключение на срок от 3 до 7 лет. Если повторно нарушить закон, срок увеличится до 5-10 лет с конфискацией имущества.

Столько же дадут за изготовление подделки в крупном размере. Речь идет о сумме, которая в 200 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан. По состоянию на 2025 год это 3 400 грн. Аналогичные действия, совершенные организованной группой или в особо крупном размере (более 6 800 грн), наказывают лишением свободы на 8-12 лет.

Легализация (отмывание) доходов

Несладко будет гражданам, которые с помощью финансовых операций незаконно приобрели имущество. Речь идет о процессе отмывания средств и сокрытии настоящих источников происхождения активов. Легализация может происходить путем:

подделки официальных документов;

мнимого приобретения товара в комиссионном магазине, ломбарде и пр.;

заключения фиктивных соглашений о предоставлении кредитов или услуг (юридических, аудиторских и др.);

внесения денег на банковские счета юридических и физических лиц, в частности в оффшорных зонах;

перемещения сумм в крупных размерах с одного счета на другой.

Если удастся доказать, что конкретная финансовая операция служила инструментом отмывания средств, человеку грозит заключение на срок от 3 до 6 лет с конфискацией имущества (статья 209 УКУ).

"Действия, совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься деятельностью на срок до 3 лет и конфискацией имущества", — говорится в Уголовном кодексе.

Сумма в крупном размере — это более 6 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 102 000 грн. Так же наказывают за операции с использованием ценных бумаг, если они служили способом отмывания "грязных" денег.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, НБУ планирует ввести реестр лиц, которые использовали банковские карты для мошеннических схем. Попадание в "черный список" будет иметь серьезные последствия для нарушителей. В частности такие украинцы смогут переводить деньги только в пределах установленных лимитов.

Также мы писали, что налоговая служба нашли тысячи украинцев, которые получали оплату от онлайн-продажи товаров на личные карты, а не предпринимательские счета. Это означает отсутствие регистрации ФЛП и уклонение от уплаты налогов.