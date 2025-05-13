Перевірки ФОП у 2025 році — як легально уникнути візиту податкової

Податкова перевірка. Фото: Pexels

Ніхто з підприємців не горить бажанням потрапити під перевірку ДПС. Аби не використовувати сумнівні схеми ухилення від моніторингу, варто мінімізувати ризики. Тобто зробити все можливе, щоб податківці не обрали вас наступною "жертвою". Існують легальні способи уникнути перевірки і не боятися зайвої уваги контролюючого органу.

Про це йдеться на сайті адвоката Богдана Янківа.

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Як мінімізувати ризики перевірки

Дуже часто для уникнення уваги Державної податкової служби достатньо дотримуватися базових правил ведення бізнесу. Адже моніторинг проводять не випадково, а внаслідок конкретних сигналів, отриманих від різних джерел. Тож порушення ключових принципів безпечної діяльності ФОП — вагома причина ініціювати перевірку.

Вчасне виконання податкових зобов’язань

Найбільш очевидна підстава навідатися до ФОПа — він невчасно платить податки. ДПС фіксує випадки прострочення, що дає привід прискіпливіше стежити за діяльністю підприємця. Постійні порушення свідчать про недобросовісне ведення бізнесу, тож контролюючий орган не омине стороною таких учасників ринку.

Некоректне подання декларацій та звітів

Часто ФОПи вважають, що звітування перед податковою — це звичайна формальність. Насправді ж інформування за допомогою декларацій є важливим елементом взаємодії з ДПС. Без цього виникне підозра у приховуванні відомостей. А щоб розвіяти або підтвердити цю підозру, контролюючий орган прийде в гості з перевіркою.

"Забезпечте коректне заповнення всіх обов’язкових полів. Особливу увагу слід приділити узгодженості даних. Наприклад, якщо через POS-термінал проходять платежі на певну суму, а в декларації ви вказуєте значно менший дохід, це неминуче викличе питання у податкової", — уточнили фахівці.

Скарги клієнтів

Як не дивно, на підприємців часто скаржаться клієнти, конкуренти, контрагенти і навіть власні співробітники. Наприклад, якогось працівника звільнили і він замислив помститися, інформуючи ДПС про зарплати "в конвертах", ухилення від сплати податків, недотримання трудового законодавства та інші порушення на колишній роботі.

Уникати конфліктів важко, але не неможливо. Рекомендуємо чітко дотримуватися договірних зобов’язань, надавати якісні товари/послуги, оперативно вирішувати проблеми, слідувати діловій етиці у відносинах з партнерами, вчасно виплачувати зарплати тощо. Кілька скарг не призведуть до моніторингу, але стануть причиною для посиленої уваги ДПС.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі українці можуть сплачувати пільгову ставку єдиного соціального внеску. Це поширюється на роботодавців, які працевлаштували осіб з інвалідністю. Але необхідно отримати від підлеглого документальне підтвердження свого стану.

Також ми писали, що подарунки у грошовій або негрошовій формі необхідно декларувати. Йдеться про готівку, матеріальні цінності (техніка, ювелірні вироби), нематеріальні блага (подарункові сертифікати, оплачені подорожі тощо).