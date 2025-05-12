Декларування доходів 2025 — як звітувати за подарунки

Декларація. Фото: УНІАН

Державні службовці в Україні зобов'язані дотримуватися стандартів доброчесності та прозорості, зокрема у питанні декларування доходів, як то передбачено законодавством. Одним із важливих і таких, що викликають багато запитань, аспектів, є обов'язок вказувати у щорічній декларації подарунки, отримані як від близьких, так і від сторонніх осіб.

Які подарунки вносити в декларацію та як їх оцінювати, пояснили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Запорізькій області.

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Які подарунки необхідно декларувати

Подарунки, отримані як у грошовій, так і в негрошовій формі, потрібно вносити до декларації.

Це можуть бути:

гроші (готівка або безготівкові кошти);

матеріальні цінності (техніка, ювелірні вироби тощо);

нематеріальні блага (подарункові сертифікати, оплачені подорожі тощо).

Вартість подарунків, які треба вносити в декларацію

В електронній декларації необхідно вказувати подарунки, вартість яких перевищує 5 прожиткових мінімумів (на дату отримання). Наприклад, станом на 01.01.2025 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 028 грн, отже, декларувати слід подарунки, вартість яких 15 140 грн і вище.

Як оцінити подарунок

Якщо подарунок отриманий в грошовій формі, в декларації вказується номінальна сума.

Що стосується матеріальних цінностей — треба вказувати їх ринкову вартість на дату отримання.

Як відобразити подарунки в декларації

Подарунки отримані в грошовій формі вказуються у розділі "Доходи".

Подарунки у вигляді майна чи інших матеріальних цінностей слід відобразити у відповідних розділах (наприклад, "Рухоме майно", "Нерухоме майно").

В декларації обов’язково треба вказувати джерело подарунка — прізвище, ім’я, по батькові особи або назву організації, яка його надала.

Чи треба декларувати подарунки від близьких родичів

Подарунки від членів сім’ї також підлягають декларуванню, якщо їх вартість перевищує 15 140 грн.

Раніше ми писали, що в Україні громадяни, якщо скористаються податковою знижкою, можуть повернути собі частину грошей, які витратили торік. Таку знижку, наприклад, нададуть українцям, які впродовж року займалися благодійністю.

Також дізнавайтеся, з яких грошових переказів не сплачуються податки.

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