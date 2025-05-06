Перекази з-за кордону без сплати податків — які надходження не декларуються

Банківська картка і гроші. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Українцям стало звично отримувати грошові перекази на банківську картку з-за кордону. Але більшість надходжень підлягають оподаткуванню. Ухилення від сплати тягне неприємні штрафи, тому необхідно розібратися, які платежі можна цілком законно не декларувати.

Про це розповіли фахівці фінтех-компанії ZEN.com.

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Які перекази з-за кордону не оподатковуються

Традиційно іноземні надходження від фізичних/юридичних осіб вважаються доходом, який потрібно задекларувати. Податок із таких сум стандартний — 18% ПДФО та 5% військового збору. Причому без різниці, в якій формі надійшли кошти: на банківську картку, на рахунок чи готівкою.

Але деякі легальні перекази звільняються від оподаткування, зокрема:

міжнародна технічна допомога (дотації, гранти);

аліменти від іноземного платника;

кошти цільового призначення (оплата навчання або лікування за кордоном);

благодійна чи гуманітарна допомога;

стипендії з бюджету іноземної держави;

доходи дипломатичних представників і членів їх сімей, якщо вони не є резидентами України.

Що стосується податків із переказів на картку від близьких родичів, які мешкають за кордоном, то важливо знати певні нюанси. По-перше, допомога на утримання батьків, дітей, чоловіка/дружини тощо не вважається додатковим благом, отже не оподатковується.

По-друге, якщо надходження підпадають під визначення "подарунок", то ставка податку дорівнює нулю. Але суму необхідно декларувати. По-третє, іноземні доходи у спадок також не підлягають стягненню ПДФО та військового збору, якщо вони отримані спадкоємцем першого ступеня спорідненості.

Важливо вказати у призначенні платежу, що кошти відправлені як матеріальна допомога близькому родичу, утримання, безповоротна підтримка (дарування).

Ухилення від податкового зобов’язання тягне за собою штраф у розмірі 340 грн. Повторне порушення протягом року карається санкцією на суму 1020 грн. За ненадходження в бюджет коштів у значному розмірі загрожує кримінальна відповідальність за статтею 212 ККУ.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, податкова знайшла тисячі українців, які отримували оплату за продані товари онлайн на особисту банківську картку. Це свідчить про підприємницьку діяльність без реєстрації ФОП та ухилення від сплати податків.

Також ми писали, що Національний банк України хоче запровадити реєстр осіб, які використовували картки для шахрайства. Потрапляння в "чорний список" матиме серйозні наслідки для порушників, зокрема ліміти на грошові перекази.