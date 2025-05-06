Переводы из-за границы без уплаты налогов — какие поступления не декларируются

Банковская карта и деньги. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Украинцам стало привычно получать денежные переводы на банковскую карту из-за рубежа. Но большинство поступлений подлежат налогообложению. Уклонение от уплаты влечет неприятные штрафы, поэтому необходимо разобраться, какие платежи можно вполне законно не декларировать.

Об этом рассказали специалисты финтех-компании ZEN.com.

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Какие переводы из-за границы не облагаются налогом

Традиционно иностранные поступления от физических/юридических лиц считаются доходом, который нужно задекларировать. Налог с таких сумм стандартный — 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Причем без разницы, в какой форме поступили средства: на банковскую карточку, на счет или наличными.

Но некоторые легальные переводы освобождаются от налогообложения, в частности:

международная техническая помощь (дотации, гранты);

алименты от иностранного плательщика;

деньги целевого назначения (оплата обучения или лечения за границей);

благотворительная или гуманитарная помощь;

стипендии из бюджета иностранного государства;

доходы дипломатических представителей и членов их семей, если они не являются резидентами Украины.

Что касается налогов с переводов на карту от близких родственников, проживающих за рубежом, то важно знать определенные нюансы. Во-первых, помощь на содержание родителей, детей, мужа/жены и т.д. не считается дополнительным благом, следовательно, не облагается налогом.

Во-вторых, если поступления подпадают под определение "подарок", то ставка налога равна нулю. Но сумму необходимо декларировать. В-третьих, иностранные доходы по наследству также не подлежат взысканию НДФЛ и военного сбора, если они получены наследником первой степени родства.

Важно указать в назначении платежа, что средства отправлены как материальная помощь близкому родственнику, содержание, безвозвратная поддержка (дарение).

Уклонение от налогового обязательства влечет за собой штраф в размере 340 грн. Повторное нарушение в течение года карается санкцией на сумму 1020 грн. За непоступление в бюджет денег в значительном размере грозит уголовная ответственность по статье 212 УКУ.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, налоговая нашла тысячи украинцев, которые получали оплату за проданные товары онлайн на личную банковскую карточку. Это свидетельствует о предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП и уклонении от уплаты налогов.

Также мы писали, что Национальный банк Украины хочет ввести реестр лиц, которые использовали карты для мошенничества. Попадание в "черный список" будет иметь серьезные последствия для нарушителей, в частности лимиты на денежные переводы.