Декларирование доходов 2025 — как отчитываться за подарки

Декларация. Фото: УНИАН

Государственные служащие в Украине обязаны придерживаться стандартов добропорядочности и прозрачности, в частности в вопросе декларирования доходов, как это предусмотрено законодательством. Одним из важных и вызывающих много вопросов аспектов является обязанность указывать в ежегодной декларации подарки, полученные как от близких, так и от посторонних лиц.

Какие подарки вносить в декларацию и как их оценивать, объяснили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Запорожской области.

Реклама

Читайте также:

Какие подарки необходимо декларировать

Подарки, полученные как в денежной, так и в неденежной форме, нужно вносить в декларацию.

Это могут быть:

деньги (наличные или безналичные средства);

материальные ценности (техника, ювелирные изделия и т.д.);

нематериальные блага (подарочные сертификаты, оплаченные путешествия и т.д.).

Стоимость подарков, которые надо вносить в декларацию

В электронной декларации необходимо указывать подарки, стоимость которых превышает 5 прожиточных минимумов (на дату получения). Например, по состоянию на 01.01.2025 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3 028 грн, следовательно, декларировать следует подарки, стоимость которых 15 140 грн и выше.

Как оценить подарок

Если подарок получен в денежной форме, в декларации указывается номинальная сумма.

Что касается материальных ценностей — надо указывать их рыночную стоимость на дату получения.

Как отразить подарки в декларации

Подарки, полученные в денежной форме, указываются в разделе "Доходы".

Подарки в виде имущества или других материальных ценностей следует отразить в соответствующих разделах (например, "Движимое имущество", "Недвижимое имущество").

В декларации обязательно надо указывать источник подарка — фамилию, имя, отчество лица или название организации, которая его предоставила.

Надо ли декларировать подарки от близких родственников

Подарки от членов семьи также подлежат декларированию, если их стоимость превышает 15 140 грн.

Ранее мы писали, что в Украине граждане, если воспользуются налоговой скидкой, могут вернуть себе часть денег, которые потратили в прошлом году. Такую скидку, например, предоставят украинцам, которые в течение года занимались благотворительностью.

Также узнавайте, с каких денежных переводов не уплачиваются налоги.