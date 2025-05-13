Проверки ФЛП в 2025 году — как легально избежать визита налоговой

Налоговая проверка. Фото: Pexels

Никто из предпринимателей не горит желанием попасть под проверку ГНС. Чтобы не использовать сомнительные схемы уклонения от мониторинга, стоит минимизировать риски. То есть сделать все возможное, дабы налоговики не выбрали вас следующей "жертвой". Существуют легальные способы избежать проверки и не бояться излишнего внимания контролирующего органа.

Об этом говорится на сайте адвоката Богдана Янкива.

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Как минимизировать риски проверки

Очень часто для избежания внимания Государственной налоговой службы достаточно придерживаться базовых правил ведения бизнеса. Ведь мониторинг проводят не случайно, а в результате конкретных сигналов, полученных от различных источников. Поэтому нарушение ключевых принципов безопасной деятельности ФЛП — весомая причина инициировать проверку.

Своевременное выполнение налоговых обязательств

Наиболее очевидное основание наведаться к ФЛП — он не вовремя платит налоги. ГНС фиксирует случаи просрочки, что дает повод пристальнее следить за деятельностью предпринимателя. Постоянные нарушения свидетельствуют о недобросовестном ведении бизнеса, поэтому контролирующий орган не обойдет стороной таких участников рынка.

Некорректное представление деклараций и отчетов

Часто ФЛП считают, что отчетность перед налоговой — это обычная формальность. На самом деле информирование с помощью деклараций является важным элементом взаимодействия с ГНС. Без этого возникнет подозрение в сокрытии сведений. А чтобы развеять или подтвердить это подозрение, контролирующий орган придет в гости с проверкой.

"Обеспечьте корректное заполнение всех обязательных полей. Особое внимание следует уделить согласованности данных. Например, если через POS-терминал проходят платежи на определенную сумму, а в декларации вы указываете значительно меньший доход, это неизбежно вызовет вопросы у налоговой", — уточнили специалисты.

Жалобы клиентов

Как ни странно, на предпринимателей часто жалуются клиенты, конкуренты, контрагенты и даже собственные сотрудники. Например, какого-то работника уволили и он задумал отомстить, информируя ГНС о зарплатах "в конвертах", уклонении от уплаты налогов, несоблюдении трудового законодательства и других нарушениях на прежней работе.

Избегать конфликтов трудно, но не невозможно. Рекомендуем четко придерживаться договорных обязательств, предоставлять качественные товары/услуги, оперативно решать проблемы, следовать деловой этике в отношениях с партнерами, вовремя выплачивать зарплаты и т.д. Несколько жалоб не приведут к мониторингу, но станут причиной для усиленного внимания ГНС.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые украинцы могут платить льготную ставку единого социального взноса. Это распространяется на работодателей, которые трудоустроили лиц с инвалидностью. Но необходимо получить от подчиненного документальное подтверждение своего состояния.

Также мы писали, что подарки в денежной или неденежной форме необходимо декларировать. Речь идет о наличных, материальных ценностях (техника, ювелирные изделия), нематериальных благах (подарочные сертификаты, оплаченные путешествия и т.д.).