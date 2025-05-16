Проверки ФЛП в 2025 году — как подготовиться к визиту налоговой и что нужно сделать

Как ФЛП подготовиться к налоговой проверке — 3 важных шага
Предприниматели знают, что налоговый мониторинг могут инициировать очень спонтанно. Успешное прохождение проверки во многом зависит от тщательной подготовки. Важно придерживаться определенных шагов, чтобы минимизировать риски и избежать потенциальных штрафов за нарушения.
Об этом рассказали на сайте адвоката Богдана Янкива.
Ревизия документов
Налоговики в первую очередь проверяют именно документацию. Необходимо хранить важные договоры, квитанции, отчеты, счета-фактуры, накладные, акты и т.д. в хронологическом порядке, дабы иметь быстрый доступ к необходимым бумагам. Отсутствие первичной документации — основание для взыскания штрафа в размере 1 020 грн.
Не помешает провести аудит трудовых отношений. Наиболее распространенными нарушениями представителей бизнеса являются:
- неоформление наемных работников;
- занижение заработных плат;
- использование гражданско-правовых договоров вместо трудовых;
- выплаты доходов "в конвертах" и тому подобное.
Также нужно проверить правильность оформления документов, чтобы присутствовали все подписи, печати и реквизиты. Плюс придется сверить данные с информацией в учетной системе. Потому что несовпадение сумм, например, по доходу за отчетный период, влечет за собой финансовые санкции.
Аудит налоговых обязательств
Очень часто ФЛП "страдают" из-за невнимательности в вопросе налоговых обязанностей. Предприниматели должны вовремя уплачивать НДС, НДФЛ, военный сбор, единый социальный взнос, единый налог и т.д. Уклонение от пополнения государственного бюджета карается штрафом, но можно его избежать такими действиями:
- проведением сверки начисленных налогов с фактически уплаченными суммами;
- проверкой правильности исчисления налоговых обязательств;
- сверкой данных, отраженных в финансовой отчетности, с декларациями;
- анализом соответствия накладных требованиям законодательства.
Если самостоятельно найти ошибку и исправить ее, то штрафы уменьшаются или вообще аннулируются. Лучше заранее подать уточняющую декларацию, прежде чем неточность найдут налоговики.
То же самое касается задолженности. Необходимо сверить состояние расчетов с бюджетом через Электронный кабинет плательщика, получить справку об отсутствии долга из ГНС, проанализировать интегрированную карточку налогоплательщика. Это поможет вовремя выявить проблему и избежать более тщательного мониторинга.
Анализ рисковых операций
Еще один потенциальный триггер для контролирующего органа — финансовые операции. Следует проанализировать все банковские выписки и выделить сомнительные транзакции, к которым могут возникнуть вопросы. Действуя на опережение, надо подготовить подтверждающие документы, составить пояснения для платежей с нетипичными контрагентами.
Инспекторы обращают внимание на операции с признаками фиктивности, поскольку это риск серьёзного нарушения закона. ФЛП стоит следить за всеми банковскими транзакциями и хранить документы в подтверждение легальности происхождения средств. Особенно если речь о крупных суммах.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, физические лица-предприниматели должны до 20 мая уплатить единый социальный взнос, военный сбор и единый налог. Несвоевременное пополнение государственного бюджета грозит наложением штрафных санкций. Так же накажут за неподачу деклараций и отчетов.
Мы писали, что некоторые украинцы могут платить льготную ставку ЕСВ — вместо 22% всего 8,41%. Это право распространяется на работодателей, которые трудоустроили лицо с инвалидностью. За таких сотрудников ставка единого социального взноса уменьшается почти втрое.
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