Проверки ФЛП в 2025 году — как подготовиться к визиту налоговой и что нужно сделать

Налоговая проверка. Фото: Pexels

Предприниматели знают, что налоговый мониторинг могут инициировать очень спонтанно. Успешное прохождение проверки во многом зависит от тщательной подготовки. Важно придерживаться определенных шагов, чтобы минимизировать риски и избежать потенциальных штрафов за нарушения.

Об этом рассказали на сайте адвоката Богдана Янкива.

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Ревизия документов

Налоговики в первую очередь проверяют именно документацию. Необходимо хранить важные договоры, квитанции, отчеты, счета-фактуры, накладные, акты и т.д. в хронологическом порядке, дабы иметь быстрый доступ к необходимым бумагам. Отсутствие первичной документации — основание для взыскания штрафа в размере 1 020 грн.

Не помешает провести аудит трудовых отношений. Наиболее распространенными нарушениями представителей бизнеса являются:

неоформление наемных работников;

занижение заработных плат;

использование гражданско-правовых договоров вместо трудовых;

выплаты доходов "в конвертах" и тому подобное.

Также нужно проверить правильность оформления документов, чтобы присутствовали все подписи, печати и реквизиты. Плюс придется сверить данные с информацией в учетной системе. Потому что несовпадение сумм, например, по доходу за отчетный период, влечет за собой финансовые санкции.

Аудит налоговых обязательств

Очень часто ФЛП "страдают" из-за невнимательности в вопросе налоговых обязанностей. Предприниматели должны вовремя уплачивать НДС, НДФЛ, военный сбор, единый социальный взнос, единый налог и т.д. Уклонение от пополнения государственного бюджета карается штрафом, но можно его избежать такими действиями:

проведением сверки начисленных налогов с фактически уплаченными суммами;

проверкой правильности исчисления налоговых обязательств;

сверкой данных, отраженных в финансовой отчетности, с декларациями;

анализом соответствия накладных требованиям законодательства.

Если самостоятельно найти ошибку и исправить ее, то штрафы уменьшаются или вообще аннулируются. Лучше заранее подать уточняющую декларацию, прежде чем неточность найдут налоговики.

То же самое касается задолженности. Необходимо сверить состояние расчетов с бюджетом через Электронный кабинет плательщика, получить справку об отсутствии долга из ГНС, проанализировать интегрированную карточку налогоплательщика. Это поможет вовремя выявить проблему и избежать более тщательного мониторинга.

Анализ рисковых операций

Еще один потенциальный триггер для контролирующего органа — финансовые операции. Следует проанализировать все банковские выписки и выделить сомнительные транзакции, к которым могут возникнуть вопросы. Действуя на опережение, надо подготовить подтверждающие документы, составить пояснения для платежей с нетипичными контрагентами.

Инспекторы обращают внимание на операции с признаками фиктивности, поскольку это риск серьёзного нарушения закона. ФЛП стоит следить за всеми банковскими транзакциями и хранить документы в подтверждение легальности происхождения средств. Особенно если речь о крупных суммах.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, физические лица-предприниматели должны до 20 мая уплатить единый социальный взнос, военный сбор и единый налог. Несвоевременное пополнение государственного бюджета грозит наложением штрафных санкций. Так же накажут за неподачу деклараций и отчетов.

Мы писали, что некоторые украинцы могут платить льготную ставку ЕСВ — вместо 22% всего 8,41%. Это право распространяется на работодателей, которые трудоустроили лицо с инвалидностью. За таких сотрудников ставка единого социального взноса уменьшается почти втрое.