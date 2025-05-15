Військовий збір, ЄСВ і єдиний податок — що треба встигнути до 20 травня

Податкові розрахунки. Фото: Pexels

Фізичні особи-підприємці у травні мають фінансові зобов’язання. Потрібно вчасно сплатити єдиний соціальний внесок, військовий збір і єдиний податок. Інакше контролюючий орган може нарахувати штрафи і пеню за прострочення платежів. До завершення строку залишилося дуже мало часу.

Про це розповів податковий консультант Михайло Смокович у власному Telegram-каналі.

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Крайня дата для сплати податків

ФОПи мають час до 20 травня, аби поповнити державний бюджет податковими надходженнями. Суми різняться для представників різних груп спрощеної системи:

1 група — 302,80 грн (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

2 група — 1 600 грн (20% від мінімальної зарплати);

3 група — 5% від доходу за 1 квартал.

Це стандартні суми і ставки єдиного податку у травні 2025 року. Що стосується військового збору, то ФОПи 1 та 2 групи мають заплатити 10% від мінімальної зарплати, тобто 800 грн. А представники 3 групи віддають в держбюджет 1% від доходу за звітний період (квартал).

Єдиний соціальний внесок також треба сплатити до 20 травня. Мінімальна місячна ставка у 2025 році перебуває на рівні 1 760 грн. ФОПам 3 групи за січень-березень нарахували 5 280 грн.

До 20 травня необхідно відзвітувати перед контролюючим органом, зокрема надіслати в ДПС:

Податковий розрахунок із Додатком 1 по ЄСВ і Додатком 4ДФ за квітень (ФОПи, які мають співробітників);

Податковий розрахунок із Додатком 4ДФ за квітень (ФОПи, які роблять виплати фізичним особам).

Деякі категорії українців мають звільнення від військового збору, єдиного податку та ЄСВ. Фінансові стягнення не стосуються підприємців, мобілізованих у лави Збройних сил під час особливого періоду. Хоча існують підводні камені у вигляді найманих працівників і служби за контрактом.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі українці можуть сплачувати пільгову ставку єдиного соціального внеску. Це поширюється на роботодавців, які працевлаштували особу з інвалідністю. За таких працівники керівники сплачують не 22% від зарплати, а 8,41%.

Також ми писали, що грошові подарунки між українцями, навіть у формі переказу на картку, не звільняються від оподаткування. Якщо переказ не є поверненням боргу чи допомогою від близького родича, одержувач має задекларувати дохід і сплатити податки.