Військовий збір у 2025 році — кому не доведеться сплачувати податок у травні

Гроші в гаманці. Фото: Pexels

Більшість українців мають податкові обов’язки, зокрема зі сплати ПДФО та військового збору. З 1 січня 2025 року ставку ВЗ для фізичних осіб підвищили, а також встановили як окреме стягнення для ФОПів. Постає питання, кому вдасться уникнути сплати військового збору у травні 2025 року.

Про це йдеться в Податковому кодексі України.

Реклама

Читайте також:

Хто сплачує військовий збір в Україні

Платниками є фізичні особи, яким надходять кошти з різних джерел, нерезиденти, ФОПи на загальній системі оподаткування, податкові агенти, підприємці на спрощеній системі, юридичні особи та українці, які провадять незалежну професійну діяльність.

Під податковим агентом мають на увазі інших фізичних осіб, ФОПів або юридичних осіб, що зобов’язані утримувати/сплачувати військовий збір від імені конкретної людини. Зокрема йдеться про роботодавців, які мають найманих працівників і забирають з їх зарплати податки.

Хто має пільги зі сплати ВЗ

Деякі категорії українців звільнені від поповнення державного бюджету військовим збором. Йдеться про:

ФОПів на спрощеній системі 1 та 2 груп, податкова адреса яких розташована в окупації або на територіях, де ведуться бойові дії;

підприємців на єдиному податку 1 та 2 груп без найманих співробітників (звільнення діє протягом місяця у разі відсутності доходу за цей період);

ФОПів і самозайнятих осіб, призваних на військову службу під час мобілізації.

Водночас існують підводні камені. Наприклад, пільга зі сплати військового збору не поширюється на платників 1 та 2 групи єдиного податку, якщо вони зареєструвалися на території бойових дій або тимчасової окупації після дати початку воєнних дій/окупації.

Штрафи за несплату ВЗ різняться. Представники 1, 2 та 4 груп повинні віддати 50% ставки військового збору (400 грн у 2025 році), а ФОПи 3 групи та юридичні особи — від 5% до 10% суми заборгованості (залежить від тривалості затримки).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть уникнути податкової перевірки, якщо доброчесно вестимуть підприємницьку діяльність. Щоб контролюючий орган не звернув увагу на ФОПа, потрібно дотримуватися законів і мінімізувати ризики.

Також ми писали, що податківці перевіряють українців, які отримують оплату за продані онлайн товари на банківську картку, а не підприємницький рахунок. Менш ніж за місяць було проведено 1,4 млн транзакцій на суму 1,6 млрд гривень.