Военный сбор в 2025 году — кому не придется платить налог в мае

Деньги в кошельке. Фото: Pexels

Большинство украинцев имеют налоговые обязанности, в частности по уплате НДФЛ и военного сбора. С 1 января 2025 года ставку ВС для физических лиц повысили, а также установили как отдельное взыскание для ФЛП. Возникает вопрос, кому удастся избежать уплаты военного сбора в мае 2025 года.

Об этом говорится в Налоговом кодексе Украины.

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Кто уплачивает военный сбор в Украине

Плательщиками являются физические лица, которым поступают деньги из разных источников, нерезиденты, ФЛП на общей системе налогообложения, налоговые агенты, предприниматели на упрощенной системе, юридические лица и украинцы, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

Под налоговым агентом подразумевают других физических лиц, ФЛП или юридических лиц, которые обязаны удерживать/уплачивать военный сбор от имени конкретного человека. В частности речь о работодателях, которые имеют наемных сотрудников и забирают с их зарплаты налоги.

Кто имеет льготы по уплате ВС

Некоторые категории украинцев освобождены от пополнения государственного бюджета военным сбором. Речь идет о:

ФЛП на упрощенной системе 1 и 2 групп, налоговый адрес которых расположен в оккупации или на территориях, где ведутся боевые действия;

предпринимателях на едином налоге 1 и 2 групп без наемных сотрудников (освобождение действует в течение месяца в случае отсутствия дохода за этот период);

ФЛП и самозанятых лиц, призванных на военную службу по мобилизации.

Однако существуют подводные камни. Например, льгота по уплате военного сбора не распространяется на плательщиков 1 и 2 группы единого налога, если они зарегистрировались на территории боевых действий или временной оккупации после даты начала военных действий/оккупации.

Штрафы за неуплату ВС различаются. Представители 1, 2 и 4 групп должны отдать 50% ставки военного сбора (400 грн в 2025 году), а ФЛП 3 группы и юридические лица — от 5% до 10% суммы задолженности (зависит от длительности задержки).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут избежать налоговой проверки, если будут добропорядочно вести предпринимательскую деятельность. Чтобы контролирующий орган не обратил внимание на ФЛП, нужно соблюдать законы и минимизировать риски.

Также мы писали, что налоговики проверяют украинцев, которые получают оплату за проданные онлайн товары на банковскую карту, а не предпринимательский счет. Менее чем за месяц было проведено 1,4 млн транзакций на сумму 1,6 млрд гривен.