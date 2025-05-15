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Главная Экономика Будут штрафы и пеня — что нужно успеть сделать в мае 2025

Будут штрафы и пеня — что нужно успеть сделать в мае 2025

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Дата публикации 15 мая 2025 13:22
Военный сбор, ЕСВ и единый налог — что надо успеть до 20 мая
Налоговые расчеты. Фото: Pexels

Физические лица-предприниматели в мае имеют финансовые обязательства. Нужно вовремя уплатить единый социальный взнос, военный сбор и единый налог. Иначе контролирующий орган может начислить штрафы и пеню за просрочку платежей. До завершения срока осталось очень мало времени.

Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Смокович в собственном Telegram-канале.

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Крайняя дата для уплаты налогов

У ФЛП есть время до 20 мая, чтобы пополнить государственный бюджет налоговыми поступлениями. Суммы различаются для представителей разных групп упрощенной системы:

  • 1 группа — 302,80 грн (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц);
  • 2 группа — 1 600 грн (20% от минимальной зарплаты);
  • 3 группа — 5% от дохода за 1 квартал.

Это стандартные суммы и ставки единого налога в мае 2025 года. Что касается военного сбора, то ФЛП 1 и 2 группы должны заплатить 10% от минимальной зарплаты, то есть 800 грн. А представители 3 группы отдают в госбюджет 1% от дохода за отчетный период (квартал).

Единый социальный взнос также надо уплатить до 20 мая. Минимальная месячная ставка в 2025 году находится на уровне 1 760 грн. ФЛП 3 группы за январь-март начислили 5 280 грн.

До 20 мая необходимо отчитаться перед контролирующим органом, в частности отправить в ГНС:

  • Налоговый расчёт с Приложением 1 по ЕСВ и Приложением 4ДФ за апрель (ФЛП, имеющие сотрудников);
  • Налоговый расчет с Приложением 4ДФ за апрель (ФЛП, делающие выплаты физическим лицам).

Некоторые категории украинцев имеют освобождение от военного сбора, единого налога и ЕСВ. Финансовые взыскания не касаются предпринимателей, мобилизованных в ряды Вооруженных сил во время особого периода. Хотя существуют подводные камни в виде наемных работников и службы по контракту.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые украинцы могут платить льготную ставку единого социального взноса. Это распространяется на работодателей, которые трудоустроили лицо с инвалидностью. За таких сотрудников руководители платят не 22% от зарплаты, а 8,41%.

Также мы писали, что денежные подарки между украинцами, даже в форме перевода на карту, не освобождаются от налогообложения. Если перевод не является возвратом долга или помощью от близкого родственника, получатель должен задекларировать доход и уплатить налоги.

ФЛП налоги предприниматели военный сбор есв
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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