Оподаткування техніки на кордоні України — чи треба платити податки за новий iPhone

Пункт пропуску. Фото: УНІАН

Чимало українців, повертаючись з-за кордону, привозять куплену техніку, наприклад мобільні телефони. Виникає питання, чи потрібно декларувати і сплачувати податки з нового iPhone. Навіть якщо його подарували.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що треба знати про оподаткування iPhone, придбаного в іншій країні.

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Чи потрібно декларувати iPhone

Користувач соціальної мережі Threads запитав в українців, чи вдасться його сестрі ввезти в Україну мобільний телефон без повторного оподаткування на кордоні. iPhone купили в Норвегії, а дівчина вже розпакувала свій подарунок і користується гаджетом.

Допис у Threads. Фото: скриншот

Згідно із загальними правилами, особисті речі не підлягають оподаткуванню. До цього переліку, за статтею 370 Митного кодексу України, входять:

два мобільні телефони;

два ноутбуки;

три флешки;

один телевізор, радіо, фотоапарат або відеокамера;

один калькулятор або дві електронні книжки;

одяг, взуття, парфуми;

прикраси з ознаками вживання;

два наручні годинники.

Виходить, навіть два розпаковані iPhone у кишені не викличуть претензій на кордоні. Хоча в судовій практиці були випадки, коли в українців вилучали кілька запакованих смартфонів через підозру в подальшому перепродажу техніку. Тоді норма на ввезення становитиме до 500 євро (вартість товару).

Як скористатися Tax Free

Українці можуть повернути податок на додану вартість (ПДВ) при купівлі речей за кордоном. Система Tax Free дозволяє отримати від 4% до 25% витраченої суми, залежно від країни. Вона поширюється на товари особистого користування, окрім палива, алкоголю, тютюну та харчових продуктів.

Щоб скористатися системою повернення, необхідно виконати такі вимоги:

заповнити спеціальну форму Tax Free під час покупки;

не розпаковувати товар;

на кордоні повідомити митника про необхідність повернути ПДВ, надавши як доказ заповнену форму та чек;

отримати на документі Tax Free печатку;

звернутися до глобального оператора чи в український банк.

Зауважимо, повернення коштів можливе протягом обмеженого часу — зазвичай від 3 місяців до 1 року. Податок нараховують у гривнях за офіційним курсом, що діє в день виплати компенсації.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці почали отримувати листи від податкової з вимогою пояснити, чому вони продають товари в інтернеті без державної реєстрації ФОП. За це загрожують серйозні штрафні санкції. Відповісти на листа треба обов’язково.

Також ми писали, що власники житла, які здають його в оренду внутрішньо переміщеним особам, можуть отримати компенсацію сплачених податків: ПДФО, військового збору та єдиного податку. Виплати проводяться щоквартально Пенсійним фондом.