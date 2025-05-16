Складаний iPhone виходить з тіні — Apple планує щорічні оновлення моделі

Концепт складаного iPhone. Фото: ConceptPhones

Складаний iPhone, довгий час об'єкт чуток і фантазій, поступово стає реальністю. Інсайдерські джерела повідомляють, що Apple готує не просто унікальний гаджет, а цілу лінійку пристроїв — подібно до серії Galaxy Z Fold від Samsung. Новинка стане не окремою категорією, а топовою моделлю у лінійці iPhone, витіснивши з цієї позиції Pro Max.

Про це пише PhoneArena.

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Компанія не має наміру позиціювати складаний смартфон як експеримент чи обмежену серію. Навпаки, Apple планує щорічно оновлювати цю модель, як і інші свої флагмани. Це означає, що складаний iPhone отримає найкраще "залізо" в екосистемі Apple — потужніше навіть за традиційні Pro та Pro Max.

Після тривалого періоду очікування, наповненого витоками та домислами, шанувальники компанії можуть з полегшенням чекати на серійний продукт, а не на разовий випуск. Такий підхід також вказує на прагнення Apple перетворити складні смартфони на стабільне джерело прибутку.

Apple ретельно готувалася до виходу на ринок складаних телефонів, адже прагне вразити публіку бездоганним дизайном. Головна ставка — майже непомітна лінія згину, яка має стати візитівкою пристрою. Компанія також сподівається вдихнути нове життя у сегмент складаних смартфонів, який останнім часом почав втрачати динаміку.

Точна дата релізу нового iPhone досі не визначена. Одні джерела вказують на 2027 рік — на честь 20-річчя iPhone, коли складний смартфон можуть представити разом із новою моделлю з корпусом зі скла. Інші повідомляють, що реліз відбудеться вже у 2026 році, паралельно з iPhone 18.

Конкуренція буде жорсткою: Apple доведеться змагатися з Galaxy Z Fold 7, Google Pixel 9 Pro Fold та Oppo Find N5. Перші два вже пропонують глибоку інтеграцію зі штучним інтелектом Gemini, яка випереджає Apple Intelligence. Oppo, своєю чергою, виводить на ринок ультратонкий складаний смартфон, який, ймовірно, коштуватиме дешевше за рішення Apple.

Складаний iPhone стане ще одним експериментом у стилі iPhone 17 Air, вихід якого заплановано на цей рік. Чи затримається новинка в лінійці, чи повторить долю моделей mini та Plus — покаже час.

Нагадаємо, перший складаний iPhone від Apple може вийти наприкінці 2026 року або на початку весни 2027 року. Очікується, що пристрій отримає формфактор у стилі "книжки" та коштуватиме понад 2000 доларів, що відразу позиціює його як преміальний продукт.

Також ми писали, що за численними прогнозами аналітиків і галузевих інсайдерів складаний iPhone від Apple може дебютувати вже наступного року. За словами журналіста Bloomberg Марка Гурмана, новинка матиме низку важливих переваг над конкурентами, зокрема над Samsung Galaxy Z Fold 7.