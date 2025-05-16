Складной iPhone выходит из тени — Apple планирует ежегодные обновления модели

Концепт складного iPhone. Фото: ConceptPhones

Складной iPhone, долгое время объект слухов и фантазий, постепенно становится реальностью. Инсайдерские источники сообщают, что Apple готовит не просто уникальный гаджет, а целую линейку устройств — подобно серии Galaxy Z Fold от Samsung. Новинка станет не отдельной категорией, а топовой моделью в линейке iPhone, вытеснив с этой позиции Pro Max.

Об этом пишет PhoneArena.

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Компания не намерена позиционировать складной смартфон как эксперимент или ограниченную серию. Наоборот, Apple планирует ежегодно обновлять эту модель, как и другие свои флагманы. Это означает, что складной iPhone получит лучшее "железо" в экосистеме Apple — мощнее даже традиционных Pro и Pro Max.

После длительного периода ожидания, наполненного утечками и домыслами, поклонники компании могут с облегчением ждать серийный продукт, а не разовый выпуск. Такой подход также указывает на стремление Apple превратить сложные смартфоны в стабильный источник прибыли.

Apple тщательно готовилась к выходу на рынок складных телефонов, ведь стремится поразить публику безупречным дизайном. Главная ставка — почти незаметная линия сгиба, которая должна стать визитной карточкой устройства. Компания также надеется вдохнуть новую жизнь в сегмент складных смартфонов, который в последнее время начал терять динамику.

Точная дата релиза нового iPhone до сих пор не определена. Одни источники указывают на 2027 год — в честь 20-летия iPhone, когда складной смартфон могут представить вместе с новой моделью с корпусом из стекла. Другие сообщают, что релиз состоится уже в 2026 году, параллельно с iPhone 18.

Конкуренция будет жесткой: Apple придется соревноваться с Galaxy Z Fold 7, Google Pixel 9 Pro Fold и Oppo Find N5. Первые два уже предлагают глубокую интеграцию с искусственным интеллектом Gemini, которая опережает Apple Intelligence. Oppo, в свою очередь, выводит на рынок ультратонкий складной смартфон, который, вероятно, будет стоить дешевле решения Apple.

Складной iPhone станет еще одним экспериментом в стиле iPhone 17 Air, выход которого запланирован на этот год. Задержится ли новинка в линейке, или повторит судьбу моделей mini и Plus — покажет время.

Напомним, первый складной iPhone от Apple может выйти в конце 2026 года или в начале весны 2027 года. Ожидается, что устройство получит форм-фактор в стиле "книжки" и будет стоить более 2000 долларов, что сразу позиционирует его как премиальный продукт.

Также мы писали, что по многочисленным прогнозам аналитиков и отраслевых инсайдеров складной iPhone от Apple может дебютировать уже в следующем году. По словам журналиста Bloomberg Марка Гурмана, новинка будет иметь ряд важных преимуществ над конкурентами, в частности над Samsung Galaxy Z Fold 7.