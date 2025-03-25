Проблему складки вирішено — Apple використає рідкий метал для складаного iPhone

Концепт складаного iPhone. Фото: @mingchikuo/x.com

Apple зосереджена на підвищеній довговічності, покращеній площинності екрана та мінімізації слідів від згинів у дизайні майбутнього складаного iPhone. Компанія планує виготовляти шарніри з рідкого металу за допомогою процесу лиття під тиском.

Про це пише інсайдер Мін-Чі Куо на своїй сторінці на X.

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Що відомо про використання рідкого металу

Ексклюзивним постачальником рідкого металу стане компанія Dongguan EonTec. Apple вже багато років використовує цю технологію для виготовлення невеликих компонентів, таких як штифт для вилучення SIM-картки. Проте складаний iPhone стане першим великим застосуванням цього матеріалу в критично важливій механічній частині.

Наприкінці 2024 року компанія EonTec відвантажила понад 10 млн центральних валів, компонентів шарнірів клавіш, виготовлених з рідкого металу. Виробники складаних Android-смартфонів вже готуються до конкуренції з майбутнім складаним iPhone, тому очікується, що вони все частіше використовуватимуть рідкий метал для виготовлення своїх шарнірів, що спричинить швидке зростання ринку рідких металів.

Раніше Мін-Чі Куо розповів про технічні характеристики складаного iPhone та його ймовірну ціну. Він зазначив, що пристрій коштуватиме понад 2000 доларів і приверне увагу лояльної фан-бази Apple, попри преміальну ціну.

У пристрій повернеться Touch ID, який скриється у бічній кнопці, оскільки Face ID може бути відсутнім через товщину та обмеження внутрішнього простору. Складаний iPhone матиме формфактор книжки, з приблизно 7,8-дюймовим внутрішнім екраном без складок і приблизно 5,5-дюймовим зовнішнім дисплеєм.

Товщина пристрою у складеному стані становитиме 9-9,5 мм та 4,5-4,8 мм у розгорнутому. Шарнір, як вже відомо, буде виготовлено з рідкого металу, щоб візуально уникнути складки в місці згину смартфона.

Нагадаємо, майбутня серія iPhone 17 продовжує обростати чутками, підігріваючи інтерес користувачів до новинок. Авторитетний інсайдер Марк Гурман поділився новими деталями про лінійку смартфонів Apple.

Також ми писали, що раніше припускалося, що Apple працює над створенням складаного iPad Pro. Нещодавно це підтвердилося, а також з'явилося уточнення, що один з прототипів вже оснащений новою технологією — Face ID під екраном.