Проблема складки решена — Apple использует жидкий металл для складного iPhone

Концепт складного iPhone. Фото: @mingchikuo/x.com

Apple сосредоточена на повышенной долговечности, улучшенной плоскостности экрана и минимизации следов от сгибов в дизайне будущего складного iPhone. Компания планирует изготавливать шарниры из жидкого металла с помощью процесса литья под давлением.

Об этом пишет инсайдер Мин-Чи Куо на своей странице на X.

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Что известно об использовании жидкого металла

Эксклюзивным поставщиком жидкого металла станет компания Dongguan EonTec. Apple уже много лет использует эту технологию для изготовления небольших компонентов, таких как штифт для извлечения SIM-карты. Однако складной iPhone станет первым крупным применением этого материала в критически важной механической части.

В конце 2024 года компания EonTec отгрузила более 10 млн центральных валов, компонентов шарниров клавиш, изготовленных из жидкого металла. Производители складных Android-смартфонов уже готовятся к конкуренции с будущим складным iPhone, поэтому ожидается, что они все чаще будут использовать жидкий металл для изготовления своих шарниров, что повлечет быстрый рост рынка жидких металлов.

Ранее Мин-Чи Куо рассказал о технических характеристиках складного iPhone и его вероятной цене. Он отметил, что устройство будет стоить более 2000 долларов и привлечет внимание лояльной фан-базы Apple, несмотря на премиальную цену.

В устройство вернется Touch ID, который спрячется в боковой кнопке, поскольку Face ID может отсутствовать из-за толщины и ограничения внутреннего пространства. Складной iPhone будет иметь форм-фактор книжки, с примерно 7,8-дюймовым внутренним экраном без складок и примерно 5,5-дюймовым внешним дисплеем.

Толщина устройства в сложенном состоянии составит 9-9,5 мм и 4,5-4,8 мм в развернутом. Шарнир, как уже известно, будет изготовлен из жидкого металла, чтобы визуально избежать складки в месте сгиба смартфона.

Напомним, будущая серия iPhone 17 продолжает обрастать слухами, подогревая интерес пользователей к новинкам. Авторитетный инсайдер Марк Гурман поделился новыми деталями о линейке смартфонов Apple.

Также мы писали, что ранее предполагалось, что Apple работает над созданием складного iPad Pro. Недавно это подтвердилось, а также появилось уточнение, что один из прототипов уже оснащен новой технологией — Face ID под экраном.