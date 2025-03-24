Серія iPhone 17 отримає значне оновлення камер — чим поділився Марк Гурман

Неофіційний рендер смартфона iPhone 17 Pro. Фото: Asher Dipprey

Навколо серії iPhone 17 продовжують з'являтися нові чутки, підігріваючи інтерес до майбутніх новинок. Відомий інсайдер Марк Гурман розповів про деякі нові можливості, які може отримати лінійка смартфонів Apple.

Про це пише BizzBuzz.

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Базовий iPhone 17

Інсайдер зазначив, що базовий iPhone 17 буде слідувати тенденції останніх років компанії, не впроваджуючи значних нових функцій. Традиційно преміальні оновлення Apple приберегла для моделей Pro. Проте не варто розчаровуватися, адже минулого року iPhone 16 став одним з найбільших оновлень останніх років, майже не поступаючись iPhone 16 Pro з погляду функцій.

Гурман натякнув, що iPhone 17 отримає деякі незначні покращення, включно з оновленням задньої камери, проте не факт, що користувачі отримають бажаний ProMotion і залишаться з 60 Гц.

Моделі iPhone 17 Pro

Очікується, що Pro-моделі отримають значні оновлення, які стосуватимуться камер. Гурман повідомив, що iPhone 17 Pro та 17 Pro Max можуть отримати 48-мегапіксельні датчики для всіх трьох задніх камер. Це означатиме значне оновлення у порівнянні з поточними характеристиками камер.

Наразі це два 48-мегапіксельних сенсори та одна 12-мегапіксельна телефотокамера. Торішній iPhone 16 Pro Max вже є одним з лідерів серед мобільної фотографії, й додавання 48-мегапіксельних камер може відкрити нові можливості, що покращать якість фото та відео.

Чи розумний вибір iPhone 17 Air

Інсайдер також припустив, що iPhone 17 Air може стати чудовим варіантом для тих, хто шукає доступну та витончену альтернативу Pro-версіям. Він коштуватиме на близько 100 доларів більше, ніж iPhone 17, проте користувачі зможуть отримати новий тонкий дизайн та більшу діагональ екрана.

Хоча деталей про новинку ще досі не вистачає, проте вона може стати перспективою отримати тонший, легший смартфон з новим дизайном, який дозволить заощадити гроші, а також отримати преміальний досвід.

В цілому очікується, що лінійка iPhone 17 зможе порадувати користувачів, запропонувавши суттєві оновлення, де традиційно лідерами у дизайні та камерах залишаться моделі Pro. Водночас iPhone 17 Air також може стати цікавим вибором, принісши в модельний ряд iPhone щось нове.

Нагадаємо, Apple могла зробити iPhone 17 Air з великим 6,9-дюймовим екраном, якби не давній скандал з iPhone 6 Plus. У компанії виникли побоювання, що через такий розмір смартфона та його тонкість він міг би вигинатися у користувачів у кишенях.

Також ми писали, що в мережі продовжують з'являтися рендери майбутньої лінійки iPhone 17. Інсайдери поділилися новим реальним фото, яке демонструє дизайн iPhone 17 Pro, зроблене на конвеєрі для ще не випущених пристроїв.