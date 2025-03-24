Серия iPhone 17 получит значительное обновление камер — чем поделился Марк Гурман

Неофициальный рендер смартфона iPhone 17 Pro. Фото: Asher Dipprey

Вокруг серии iPhone 17 продолжают появляться новые слухи, подогревая интерес к будущим новинкам. Известный инсайдер Марк Гурман рассказал о некоторых новых возможностях, которые может получить линейка смартфонов Apple.

Об этом пишет BizzBuzz.

Читайте также:

Гурман рассказал, что мы можем ожидать уже в сентябре 2025 года, коснувшись всех четырех моделей серии.

Базовый iPhone 17

Инсайдер отметил, что базовый iPhone 17 будет следовать тенденции последних лет компании, не внедряя значительных новых функций. Традиционно премиальные обновления Apple приберегла для моделей Pro. Однако не стоит разочаровываться, ведь в прошлом году iPhone 16 стал одним из крупнейших обновлений последних лет, почти не уступая iPhone 16 Pro с точки зрения функций.

Гурман намекнул, что iPhone 17 получит некоторые незначительные улучшения, включая обновление задней камеры, однако не факт, что пользователи получат желаемый ProMotion и останутся с 60 Гц.

Модели iPhone 17 Pro

Ожидается, что Pro-модели получат значительные обновления, которые будут касаться камер. Гурман сообщил, что iPhone 17 Pro и 17 Pro Max могут получить 48-мегапиксельные датчики для всех трех задних камер. Это будет означать значительное обновление по сравнению с текущими характеристиками камер.

Сейчас это два 48-мегапиксельных сенсора и одна 12-мегапиксельная телефотокамера. Прошлогодний iPhone 16 Pro Max уже является одним из лидеров среди мобильной фотографии, и добавление 48-мегапиксельных камер может открыть новые возможности, которые улучшат качество фото и видео.

Разумный ли выбор iPhone 17 Air

Инсайдер также предположил, что iPhone 17 Air может стать отличным вариантом для тех, кто ищет доступную и изящную альтернативу Pro-версиям. Он будет стоить на около 100 долларов больше, чем iPhone 17, однако пользователи смогут получить новый тонкий дизайн и большую диагональ экрана.

Хотя деталей о новинке до сих пор не хватает, однако она может стать перспективой получить более тонкий, легкий смартфон с новым дизайном, который позволит сэкономить деньги, а также получить премиальный опыт.

В целом ожидается, что линейка iPhone 17 сможет порадовать пользователей, предложив существенные обновления, где традиционно лидерами в дизайне и камерах останутся модели Pro. В то же время iPhone 17 Air также может стать интересным выбором, принеся в модельный ряд iPhone что-то новое.

Напомним, Apple могла сделать iPhone 17 Air с большим 6,9-дюймовым экраном, если бы не давний скандал с iPhone 6 Plus. У компании возникли опасения, что из-за такого размера смартфона и его тонкости он мог бы выгибаться у пользователей в карманах.

Также мы писали, что в сети продолжают появляться рендеры будущей линейки iPhone 17. Инсайдеры поделились новым реальным фото, которое демонстрирует дизайн iPhone 17 Pro, сделанное на конвейере для еще не выпущенных устройств.