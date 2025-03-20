iPhone 17 Air міг отримати більший екран, якби не давній скандал — про що йдеться

Apple хотіла зробити iPhone 17 Air більшим, якби не ризик вигину
Apple розглядала iPhone 17 Air не лише як найтонший в історії компанії, а ще й з немалим екраном 6,9 дюйма. Проте через побоювання, що такий пристрій може вигинатися, було прийнято рішення залишитися на 6,6 дюйма.
Про це пише Gagadget.
Чи справді iPhone 17 Air міг опинитися під загрозою вигинання
Згідно з новим звітом, Apple відмовилася від випуску такого пристрою через ймовірність повторення скандалу з "Bendgate", коли у 2014 році користувачі масово гнули свої iPhone 6 Plus, але частіше це відбувалося самостійно у тісних кишенях.
Інсайдер Apple Марк Гурман з Bloomberg повідомив, що спочатку Apple розглядала пристрій з екраном 6,9 дюйма, подібно до iPhone 17 Pro Max, проте виникли побоювання, що може повторитися історія 11-річної давнини з деформацією при звичайному використанні.
Інші чутки вказують на те, що Apple може випустити iPhone 17 Air з екраном 6,6 дюйма, підтримкою технології ProMotion (120 Гц частота оновлення екрана), Dynamic Island, чипом A19, однією 48-мегапіксельною камерою та модемом C1 власного виробництва.
Оскільки новинка повинна замінити Plus-версії iPhone, ймовірно, ціна iPhone 17 Air починатиметься від 899 доларів в США, що відповідає вартості iPhone 16 Plus. Традиційно очікується смартфон у вересні 2025 року.
Нагадаємо, компанія Apple може випустити перший iPhone, який не отримає жодного порту, включно з портом зарядки. Експерти вивчили закон ЄС, який змушує використовувати USB-C, та підтвердили, що такий пристрій може бути цілком легальним.
Також ми писали, що в мережі з'явилося багато фото з ймовірним дизайном iPhone 17 Pro, і нещодавно користувачі прийшли до одного рішення. Нещодавно зроблене фото на конвеєрі підтвердило здогадки інсайдерів про зовнішній вигляд майбутньої новинки.
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