iPhone 17 Air міг отримати більший екран, якби не давній скандал — про що йдеться

Ілюстрація вигнутого iPhone 17 Air. Фото: MacRumors

Apple розглядала iPhone 17 Air не лише як найтонший в історії компанії, а ще й з немалим екраном 6,9 дюйма. Проте через побоювання, що такий пристрій може вигинатися, було прийнято рішення залишитися на 6,6 дюйма.

Про це пише Gagadget.

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Згідно з новим звітом, Apple відмовилася від випуску такого пристрою через ймовірність повторення скандалу з "Bendgate", коли у 2014 році користувачі масово гнули свої iPhone 6 Plus, але частіше це відбувалося самостійно у тісних кишенях.

Інсайдер Apple Марк Гурман з Bloomberg повідомив, що спочатку Apple розглядала пристрій з екраном 6,9 дюйма, подібно до iPhone 17 Pro Max, проте виникли побоювання, що може повторитися історія 11-річної давнини з деформацією при звичайному використанні.

Інші чутки вказують на те, що Apple може випустити iPhone 17 Air з екраном 6,6 дюйма, підтримкою технології ProMotion (120 Гц частота оновлення екрана), Dynamic Island, чипом A19, однією 48-мегапіксельною камерою та модемом C1 власного виробництва.

Оскільки новинка повинна замінити Plus-версії iPhone, ймовірно, ціна iPhone 17 Air починатиметься від 899 доларів в США, що відповідає вартості iPhone 16 Plus. Традиційно очікується смартфон у вересні 2025 року.

Нагадаємо, компанія Apple може випустити перший iPhone, який не отримає жодного порту, включно з портом зарядки. Експерти вивчили закон ЄС, який змушує використовувати USB-C, та підтвердили, що такий пристрій може бути цілком легальним.

Також ми писали, що в мережі з'явилося багато фото з ймовірним дизайном iPhone 17 Pro, і нещодавно користувачі прийшли до одного рішення. Нещодавно зроблене фото на конвеєрі підтвердило здогадки інсайдерів про зовнішній вигляд майбутньої новинки.