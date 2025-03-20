iPhone 17 Air мог получить больший экран, если бы не давний скандал — о чем идет речь

Apple хотела сделать iPhone 17 Air больше, если бы не риск изгиба
Apple рассматривала iPhone 17 Air не только как самый тонкий в истории компании, но и с немалым экраном 6,9 дюйма. Однако из-за опасений, что такое устройство может выгибаться, было принято решение остаться на 6,6 дюйма.
Об этом пишет Gagadget.
Действительно ли iPhone 17 Air мог оказаться под угрозой изгибания
Согласно новому отчету, Apple отказалась от выпуска такого устройства из-за вероятности повторения скандала с "Bendgate", когда в 2014 году пользователи массово гнули свои iPhone 6 Plus, но чаще это происходило самостоятельно в тесных карманах.
Инсайдер Apple Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что сначала Apple рассматривала устройство с экраном 6,9 дюйма, подобно iPhone 17 Pro Max, однако возникли опасения, что может повториться история 11-летней давности с деформацией при обычном использовании.
Другие слухи указывают на то, что Apple может выпустить iPhone 17 Air с экраном 6,6 дюйма, поддержкой технологии ProMotion (120 Гц частота обновления экрана), Dynamic Island, чипом A19, одной 48-мегапиксельной камерой и модемом C1 собственного производства.
Поскольку новинка должна заменить Plus-версии iPhone, вероятно, цена iPhone 17 Air будет начинаться от 899 долларов в США, что соответствует стоимости iPhone 16 Plus. Традиционно ожидается смартфон в сентябре 2025 года.
Напомним, компания Apple может выпустить первый iPhone, который не получит ни одного порта, включая порт зарядки. Эксперты изучили закон ЕС, который заставляет использовать USB-C, и подтвердили, что такое устройство может быть вполне легальным.
Также мы писали, что в сети появилось много фото с вероятным дизайном iPhone 17 Pro, и недавно пользователи пришли к одному решению. Недавно сделанное фото на конвейере подтвердило догадки инсайдеров о внешнем виде будущей новинки.
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