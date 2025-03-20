iPhone 17 Air мог получить больший экран, если бы не давний скандал — о чем идет речь

Иллюстрация изогнутого iPhone 17 Air. Фото: MacRumors

Apple рассматривала iPhone 17 Air не только как самый тонкий в истории компании, но и с немалым экраном 6,9 дюйма. Однако из-за опасений, что такое устройство может выгибаться, было принято решение остаться на 6,6 дюйма.

Об этом пишет Gagadget.

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Согласно новому отчету, Apple отказалась от выпуска такого устройства из-за вероятности повторения скандала с "Bendgate", когда в 2014 году пользователи массово гнули свои iPhone 6 Plus, но чаще это происходило самостоятельно в тесных карманах.

Инсайдер Apple Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что сначала Apple рассматривала устройство с экраном 6,9 дюйма, подобно iPhone 17 Pro Max, однако возникли опасения, что может повториться история 11-летней давности с деформацией при обычном использовании.

Другие слухи указывают на то, что Apple может выпустить iPhone 17 Air с экраном 6,6 дюйма, поддержкой технологии ProMotion (120 Гц частота обновления экрана), Dynamic Island, чипом A19, одной 48-мегапиксельной камерой и модемом C1 собственного производства.

Поскольку новинка должна заменить Plus-версии iPhone, вероятно, цена iPhone 17 Air будет начинаться от 899 долларов в США, что соответствует стоимости iPhone 16 Plus. Традиционно ожидается смартфон в сентябре 2025 года.

Напомним, компания Apple может выпустить первый iPhone, который не получит ни одного порта, включая порт зарядки. Эксперты изучили закон ЕС, который заставляет использовать USB-C, и подтвердили, что такое устройство может быть вполне легальным.

Также мы писали, что в сети появилось много фото с вероятным дизайном iPhone 17 Pro, и недавно пользователи пришли к одному решению. Недавно сделанное фото на конвейере подтвердило догадки инсайдеров о внешнем виде будущей новинки.