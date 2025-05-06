Складаний iPhone отримає дві ключові переваги перед Galaxy Z Fold 7 — чим здивує

Концепт складаного iPhone Fold. Фото: MacRumors

Довгоочікуваний складаний iPhone від Apple, за численними прогнозами інсайдерів та аналітиків, може з'явитися вже наступного року. Відомий журналіст Bloomberg Марк Гурман повідомив, що новий пристрій матиме кілька суттєвих переваг у порівнянні з конкурентами, зокрема з Samsung Galaxy Z Fold 7.

Про це пише Tom's Guide.

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Основною перевагою складаного iPhone стане покращений механізм згинання дисплея. За словами Гурмана, пристрій матиме майже непомітну складку на екрані у розгорнутому стані. Саме з цією проблемою Apple, ймовірно, боролася останніми роками, що затримувало вихід смартфона.

Також відомо, що Apple використає високоякісний шарнір із рідкого металу — аморфного сплаву, який ще називають "металевим склом". Цей інноваційний матеріал дозволяє зробити механізм більш надійним та тонким, забезпечуючи ідеально пласку поверхню дисплея.

Samsung зі своїми моделями Galaxy Z Fold щороку робить суттєві покращення, але навіть останні моделі не могли повністю приховати складку. Втім, за інформацією, цього року Samsung Display зміг повністю розв'язати проблему складки, проте досі невідомо, чи з'явиться це нововведення у моделі Galaxy Z Fold 7 вже цього року.

За словами Гурмана, складаний iPhone буде позиціюватися як повноцінний преміальний пристрій, а не нішевий експериментальний продукт. Раніше аналітик Мін-Чі Куо зазначав, що смартфон може вийти у 2026 або 2027 році за ціною від 2000 до 2500 доларів.

Також Куо розкрив передбачувані характеристики пристрою: внутрішній дисплей 7,8 дюйма, зовнішній екран на 5,5 дюйма, подвійна основна камера, фронтальна камера та кнопка Touch ID замість Face ID. Товщина смартфона у розгорнутому вигляді складе близько 4,5 мм, а у складеному — 9-9,5 мм, що приблизно відповідає параметрам майбутнього Galaxy Z Fold 7.

Втім, Гурман наголосив, що строки розробки можуть зміститися, і реліз складаного iPhone цілком може бути перенесений на 2027 рік.

Нагадаємо, Apple відома своєю виваженістю у впровадженні нових технологій, тож поява чуток про складані версії iPhone та iPad не стала сенсацією. Попри чергову хвилю інформації, чимало експертів сумніваються, що компанія дійсно поспішає з випуском таких пристроїв.

Також ми писали, що Apple приділяє особливу увагу надійності конструкції майбутнього складаного iPhone — йдеться про вдосконалення рівності екрана, зменшення помітності згину та підвищення міцності. Відомо, що компанія планує використовувати шарніри з рідкого металу, виготовлені методом лиття під тиском.