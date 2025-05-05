Apple планує розділити випуск нових iPhone на два етапи у 2026 році — що відомо

Логотип компанії Apple. Фото: Pexels

Apple планує змінити традиційний графік презентацій та випустити моделі iPhone 18 у два етапи. За новим планом, версії Pro дебютують восени 2026 року, тоді як більш доступні моделі iPhone 18 разом із новою версією iPhone 16e з'являться лише навесні 2027 року.

Про це пише The Information.

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Як повідомляють постачальники, така пауза дасть компанії змогу точніше розподілити ресурси та підготувати ринок до декількох ключових прем'єр поспіль. У ті ж осінні місяці 2026 року Apple може представити перший складаний iPhone.

Паралельно Bloomberg пише, що вже цього року корпорація готує тонший смартфон, який неофіційно називають "iPhone 17 Air". The Information додає: послідовник цієї моделі також запланований на 2026 рік.

Окрім коригування календаря, Apple розглядає можливість тестового виробництва дешевших версій iPhone 18 в Індії, щоб зменшити залежність від китайських потужностей. Цей крок може допомогти компенсувати ефект американських тарифів, які тиснуть на маржу компанії.

Нагадаємо, в мережі з'являється все більше деталей про майбутній iPhone 17 Air. За інформацією, що вже відома, Apple готує справжній хіт наприкінці 2025 року.

Також ми писали, що Apple готує в новій версії iOS 19 підтримку зовнішніх моніторів у форматі розширеного робочого столу. Аналогічна функція працює на пристроях Samsung і має назву DeX.