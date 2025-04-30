iOS 19 отримає режим розширеного екрана — що це означає для iPhone

Два смартфони iPhone на столі. Фото: Unsplash

Перші чутки свідчать, що в iOS 19 Apple готує для iPhone підтримку зовнішніх моніторів у форматі розширеного робочого столу. Якщо ця новація справді з'явиться, власники моделей із USB-C зможуть не лише дублювати зображення, а й виводити окремі вікна на великий екран — зручна можливість для презентацій, редагування чи перегляду контенту.

Про це пише Lifehacker.

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Інсайдер Majin Bu, коментуючи можливості iPadOS 19, зазначив, що iPhone також не залишиться осторонь: для смартфонів з USB-C готують інтерфейс, схожий на Stage Manager. Хоча це й не повний десктопний режим, користувачі зможуть розширювати робочий простір, розподіляючи вікна між телефоном і під'єднаним дисплеєм.

Нині iPhone дозволяє лише дзеркалити зображення, тож кожен рух на смартфоні відображається на великому екрані. Розширена ж подача дасть змогу, наприклад, виводити слайди на проєктор, залишаючи нотатки тільки на телефоні. До того ж зовнішній монітор відтворюватиме контент у власних пропорціях, тоді як дзеркальне відображення часто обмежене вертикальним форматом екрана iPhone.

Втім, за словами Majin Bu, можуть виникнути обмеження щодо роздільної здатності або кількості програм, які одночасно працюватимуть у розширеному режимі. Інформації поки небагато, тому оцінити масштаб змін складно.

Подібний досвід давно існує в інших пристроях: iPad із Stage Manager або смартфони Samsung із DeX. Аналітики 9to5Mac вважають, що функція може натякати на майбутній складаний iPhone Fold, який у складеному вигляді поводитиметься як звичайний телефон, а в розкладеному — як iPad mini. Компанія могла б випробувати новий режим на нинішніх моделях, готуючись до презентації гнучкого пристрою.

Навряд чи Apple покаже складний iPhone вже на WWDC 2025, але анонс підтримки розширених дисплеїв в iOS 19 стане прозорим натяком на подальший напрямок розвитку лінійки iPhone.

Нагадаємо, Марк Гурман розповів, що Apple продовжує розробку власних смартокулярів. Вони мають стати доступнішою ланкою на шляху до повноцінних AR-пристроїв.

Також ми писали, що Apple відома своїм неспішним запуском нових функцій та продуктів. Проте нещодавно знову з'явилися чутки про складані iPhone та iPad, і, судячи з усього, ймовірно, що цього разу компанія дійсно квапиться.