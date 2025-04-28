Смартокуляри Apple можуть стати реальністю — що вже відомо про новинку

Концепт смартокулярів Apple. Фото: скриншот/YouTube

Авторитетний інсайдер Марк Гурман у стрічці Power On повідомив, що Apple продовжує розробку власних смартокулярів, які мають стати доступнішою проміжною ланкою на шляху до повноцінних AR-пристроїв. Гаджет із внутрішнім позначенням N50 інтегрує новітні напрацювання Apple Intelligence, але не використовує доповнену реальність у класичному розумінні.

Про це пише 9to5Mac.

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Коли можуть з'явитися смартокуляри від Apple

Apple вже багато років відкрито заявляє про амбіції створити провідні на ринку AR-окуляри, однак до масового споживчого продукту ще кілька років. Тим часом компанія прагне запропонувати простіший варіант — смартокуляри, концептуально схожі на співпрацю Meta та Ray-Ban.

У поточному проєкті передбачено вбудовані мікрофони, динаміки, голосового помічника та інші сенсори, які дозволять окулярам аналізувати довкілля й передавати корисну інформацію користувачеві. На відміну від Meta Ray-Ban, Apple поки що розмірковує, чи варто додавати камери для фото- та відеознімання — рішення спирається на політику конфіденційності.

У паралельному напрямку Apple тестує AirPods із мініатюрними камерами, які також стануть частиною екосистеми Visual Intelligence. Обидві новинки, за попередніми оцінками, можуть з'явитися у продажу приблизно у 2027 році.

Реакція спільноти в коментарях різниться: частині користувачів цікаві лише повноцінні AR-окуляри, тоді як проміжний "смартформат" здається "недоробком". Попри це, Apple розглядає модель N50 як важливий тестовий майданчик для штучного інтелекту в пристроях, які можна носити на собі.

Нагадаємо, всі знають Apple як компанію, яка не поспішає із запуском нових продуктів. У мережі з'являються нові деталі про складані версії iPhone та iPad, і спостерігачі впевнені, що цього разу компанія дійсно квапиться.

Також ми писали, що Apple працює над новою моделлю смартфона середнього класу. Перевірений інсайдер повідомив, що iPhone 17e вже перебуває на етапі пробного виробництва і очікується у травні 2026 року.