Apple отримає першим — TSMC показала чип з рекордним техпроцесом 1,4-нм

Логотип тайванського виробника чипів TSMC на фасаді будівлі. Фото: Ann Wang/REUTERS

Тайванська компанія TSMC, ключовий постачальник мікросхем для Apple, на щорічному North America Technology Symposium представила наступний вузол A14. Він має перевести масове виробництво на 1,4-нанометрові транзистори у 2028 році.

Про це пише MacRumors.

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У порівнянні з нинішнім 2-нанометровим N2, новий вузол забезпечить до 15% зростання продуктивності при тій самій споживаній потужності або до 30% енергоощадження без втрати швидкодії. Крім того, щільність логіки зросте більш ніж на 20%. Ці показники стали можливими завдяки еволюції стандартної архітектури TSMC NanoFlex — у версії NanoFlex Pro вона надає розробникам ширший вибір комбінацій елементів для точного балансу між швидкістю, енергоефективністю та площею кристала.

"Наші клієнти завжди дивляться у майбутнє, а технологічне лідерство TSMC та досконалість виробництва забезпечують їм надійну дорожню карту для розвитку інновацій", — наголосив голова та генеральний директор TSMC доктор С. С. Вей, підкресливши, що A14 стане важливою ланкою в епоху штучного інтелекту, яка з'єднує фізичний та цифровий світи.

Компанія не уточнила, хто першим одержить 1,4-нм чипи, але з огляду на тісне партнерство, Apple, ймовірно, опиниться серед перших у черзі. Нині TSMC готується розгорнути серійне виробництво 2-нм вузла N2 наприкінці 2025 року, тоді як дебют пристроїв Apple на цьому процесі очікується лише у 2026 році — найімовірніше, у серії iPhone 18 з чипом A20.

Поточні покоління — iPhone 17 та майбутній M5 для Mac і iPad — залишаться на 3-нм платформі N3P третього покоління. Перехід на 2 нм відкладено через високу вартість і обмежені потужності. Отже, анонс A14 вже зараз окреслює наступний етап мініатюризації, до якого індустрія має підійти лише через три роки після масового впровадження 2 нм.

Нагадаємо, Apple випустила чип M3 Ultra, який став найпродуктивнішим з тих, що коли-небудь створювала компанія. Комп'ютери з цим чипом мають найбільший обсяг уніфікованої пам'яті в історії.

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