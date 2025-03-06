Apple презентувала M3 Ultra – найпотужніший чип із рекордною продуктивністю

Логотип найпотужнішого чипа M3 Ultra від Apple. Фото: Apple

Компанія Apple оголосила про випуск чипа M3 Ultra, найпродуктивнішої розробки з усіх коли-небудь створених. Користувачам пристроїв, які будуть оснащені цим чипом, пропонується найпотужніший процесор і графічне ядро в комп'ютерах Mac, подвоєна кількість ядер Neural Engine та найбільший обсяг уніфікованої пам'яті в історії персональних комп'ютерів.

Про це йдеться на сайті Apple.

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Чип M3 Ultra підтримує інтерфейс Thunderbolt 5 з більш ніж удвічі більшою пропускною здатністю. Сам процесор створено з використанням інноваційної архітектури UltraFusion від Apple, яка з'єднує два чипи M3 Max за допомогою 10 000 високошвидкісних з'єднань, що забезпечують низьку затримку та високу пропускну здатність.

Така архітектура дозволяє системі розглядати об'єднані матриці як єдиний уніфікований чип для забезпечення більшої продуктивності. Першим пристроєм Apple, що буде оснащено чипом M3 Ultra, став новий Mac Studio.

Новий Mac Studio, що оснащений чипом M3 Ultra. Фото: Apple

Чип оснащений 32-ядерним процесором з 24 продуктивними ядрами та вісьмома ефективними ядрами. Він також має найбільший графічний процесор серед усіх чипів Apple з 80 графічними ядрами.

Потужний 32-ядерний нейронний процесор Neural Engine забезпечує роботу штучного інтелекту та машинного навчання, а також підтримує Apple Intelligence. Фактично, M3 Ultra створений для ШІ, включаючи прискорювачі машинного навчання у центральному процесорі, найпотужніший графічний процесор Apple, Neural Engine і пропускну здатність пам'яті понад 800 ГБ/с.

Фахівці з ШІ можуть використовувати Mac Studio з M3 Ultra для запуску великих мовних моделей з більш ніж 600 млрд параметрів безпосередньо на пристрої, що робить його ідеальним робочим столом для розробки ШІ.

Уніфікована архітектура пам'яті M3 Ultra об'єднує найшвидшу пам'ять з низькою затримкою, яка коли-небудь була доступна в персональних комп'ютерах. Починаючи з 96 ГБ, обсяг пам'яті можна збільшити до 512 ГБ. Це випереджає обсяг пам'яті, доступний у найсучасніших відеокартах для робочих станцій, усуваючи обмеження для професійних робочих навантажень, які вимагають великих обсягів графічної пам'яті.

Нагадаємо, Apple представила оновлений ряд ноутбуків MacBook Air. Вони отримали новий чип M4, модернізовану камеру для проведення відеоконференцій та стали дешевшими на 100 доларів.

Також ми писали, що від Тіма Кука на початку тижня були натяки, що "щось у повітрі" і разом з тим, Apple представила новий iPad Air. Планшет отримав чип M3, а також підтримку Apple Intelligence.