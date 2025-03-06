Apple представила M3 Ultra — самый мощный чип с рекордной производительностью

Логотип самого мощного чипа M3 Ultra от Apple. Фото: Apple

Компания Apple объявила о выпуске чипа M3 Ultra, самой производительной разработки из всех когда-либо созданных. Пользователям устройств, которые будут оснащены этим чипом, предлагается самый мощный процессор и графическое ядро в компьютерах Mac, удвоенное количество ядер Neural Engine и самый большой объем унифицированной памяти в истории персональных компьютеров.

Об этом говорится на сайте Apple.

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Чип M3 Ultra поддерживает интерфейс Thunderbolt 5 с более чем вдвое большей пропускной способностью. Сам процессор создан с использованием инновационной архитектуры UltraFusion от Apple, которая соединяет два чипа M3 Max с помощью 10 000 высокоскоростных соединений, обеспечивающих низкую задержку и высокую пропускную способность.

Такая архитектура позволяет системе рассматривать объединенные матрицы как единый унифицированный чип для обеспечения большей производительности. Первым устройством Apple, которое будет оснащено чипом M3 Ultra, стал новый Mac Studio.

Новый Mac Studio, оснащенный чипом M3 Ultra. Фото: Apple

Чип оснащен 32-ядерным процессором с 24 производительными ядрами и восемью эффективными ядрами. Он также имеет самый большой графический процессор среди всех чипов Apple с 80 графическими ядрами.

Мощный 32-ядерный нейронный процессор Neural Engine обеспечивает работу искусственного интеллекта и машинного обучения, а также поддерживает Apple Intelligence. Фактически, M3 Ultra создан для ИИ, включая ускорители машинного обучения в центральном процессоре, самый мощный графический процессор Apple, Neural Engine и пропускную способность памяти более 800 ГБ/с.

Специалисты по ИИ могут использовать Mac Studio с M3 Ultra для запуска больших языковых моделей с более чем 600 млрд параметров непосредственно на устройстве, что делает его идеальным рабочим столом для разработки ИИ.

Унифицированная архитектура памяти M3 Ultra объединяет самую быструю память с низкой задержкой, которая когда-либо была доступна в персональных компьютерах. Начиная с 96 ГБ, объем памяти можно увеличить до 512 ГБ. Это опережает объем памяти, доступный в самых современных видеокартах для рабочих станций, устраняя ограничения для профессиональных рабочих нагрузок, которые требуют больших объемов графической памяти.

Напомним, Apple представила обновленный ряд ноутбуков MacBook Air. Они получили новый чип M4, модернизированную камеру для проведения видеоконференций и стали дешевле на 100 долларов.

Также мы писали, что от Тима Кука в начале недели были намеки, что "что-то в воздухе" и вместе с тем, Apple представила новый iPad Air. Планшет получил чип M3, а также поддержку Apple Intelligence.