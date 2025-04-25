Apple получит первым — TSMC показала чип с рекордным техпроцессом 1,4-нм

Логотип тайваньского производителя чипов TSMC на фасаде здания. Фото: Ann Wang/REUTERS

Тайваньская компания TSMC, ключевой поставщик микросхем для Apple, на ежегодном North America Technology Symposium представила следующий узел A14. Он должен перевести массовое производство на 1,4-нанометровые транзисторы в 2028 году.

Об этом пишет MacRumors.

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По сравнению с нынешним 2-нанометровым N2, новый узел обеспечит до 15% роста производительности при той же потребляемой мощности или до 30% энергосбережения без потери быстродействия. Кроме того, плотность логики возрастет более чем на 20%. Эти показатели стали возможными благодаря эволюции стандартной архитектуры TSMC NanoFlex — в версии NanoFlex Pro она предоставляет разработчикам более широкий выбор комбинаций элементов для точного баланса между скоростью, энергоэффективностью и площадью кристалла.

"Наши клиенты всегда смотрят в будущее, а технологическое лидерство TSMC и совершенство производства обеспечивают им надежную дорожную карту для развития инноваций", — подчеркнул председатель и генеральный директор TSMC доктор С. С. Вэй, подчеркнув, что A14 станет важным звеном в эпоху искусственного интеллекта, которая соединяет физический и цифровой миры.

Компания не уточнила, кто первым получит 1,4-нм чипы, но учитывая тесное партнерство, Apple, вероятно, окажется в числе первых в очереди. Сейчас TSMC готовится развернуть серийное производство 2-нм узла N2 в конце 2025 года, тогда как дебют устройств Apple на этом процессе ожидается только в 2026 году — скорее всего, в серии iPhone 18 с чипом A20.

Текущие поколения — iPhone 17 и будущий M5 для Mac и iPad — останутся на 3-нм платформе N3P третьего поколения. Переход на 2 нм отложен из-за высокой стоимости и ограниченных мощностей. Таким образом, анонс A14 уже сейчас очерчивает следующий этап миниатюризации, к которому индустрия должна подойти лишь через три года после массового внедрения 2 нм.

Напомним, Apple выпустила чип M3 Ultra, который стал самым производительным из тех, что когда-либо создавала компания. Компьютеры с этим чипом имеют самый большой объем унифицированной памяти в истории.

Также мы писали, что Microsoft создает квантовый чип Majorana 1, который станет первым на новой архитектуре Topological Core. Его особенностью является использование топопроводника — нового типа материи, которого ранее не существовало.