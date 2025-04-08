TSMC представила перший у світі 2-нм чип — як зміняться наші гаджети

Кремнієва пластина, де кожен квадрат — це чип із мікроскопічними транзисторами та схемами. Фото: Unsplash

Тайванська компанія TSMC представила найбільш передовий на сьогодні мікрочип розміром усього 2 нанометри. Очікується, що масове виробництво стартує в другій половині цього року. За словами представників TSMC, новинка стане значним кроком уперед у плані продуктивності та енергоефективності, що потенційно може змінити технологічний ландшафт.

Про це пише The Conversation.

Реклама

Читайте також:

Чому створення такого чипа є проривом

Мікрочипи складають основу сучасних електронних пристроїв — від електричних зубних щіток і смартфонів до ноутбуків та побутової техніки. Їх виготовляють шляхом пошарового нанесення та травлення матеріалів (найчастіше кремнію), створюючи мініатюрні схеми з мільярдами транзисторів. Усі ці транзистори виступають мікроскопічними "вимикачами", що керують потоком електроенергії, дозволяючи комп'ютерам виконувати обчислення.

Індустрія мікрочипів постійно прагне збільшувати кількість транзисторів на якомога меншій площі. Завдяки цьому пристрої стають швидшими, потужнішими та водночас економнішими.

Порівняно з попередньою 3-нм технологією, нові 2-нм чипи забезпечують зростання швидкості обчислень на 10-15% при тій самій потужності або ж економію енергії на 20-30% при незмінній продуктивності. Крім того, транзисторна щільність зросла приблизно на 15%, що дає змогу пристроям працювати швидше, споживати менше електроенергії та ефективніше виконувати складні завдання.

TSMC виробляє надсучасні мікрочипи для безлічі компаній — зокрема, Apple, NVidia, AMD та Qualcomm. Вони застосовуються в смартфонах, планшетах, ноутбуках, суперкомп’ютерах, а також у проєктах з машинного навчання та штучного інтелекту.

Перехід на 2-нм чипи обіцяє помітне поліпшення продуктивності та енергоефективності в смартфонах, ноутбуках, дата-центрах та штучному інтелекті. Це означає, що з'являться пристрої з кращою швидкодією, довшою автономністю й водночас меншими габаритами.

Однак виготовлення чипів настільки крихітного розміру потребує найсучасніших методів литографії, що значно збільшує вартість виробництва та висуває жорсткі вимоги до точності. Крім цього, тепло, яке виділяється на такому рівні мініатюризації, стає складніше розсіювати. Також звичний кремній може досягати своїх технологічних меж, змушуючи виробників шукати альтернативні матеріали.

Нагадаємо, NVidia анонсувала нову лінійку персональних суперкомп'ютерів зі штучним інтелектом. Вони побудовані на базі чип-платформи Grace Blackwell, і зараз доступні вже дві моделі.

Також ми писали, що Apple випустила надпотужний чип M3 Ultra. Він отримав багато поліпшень продуктивності, а також найбільший обсяг уніфікованої пам'яті в історії ПК.