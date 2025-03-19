Суперкомп'ютери майбутнього — що показала Nvidia на GTC 2025

Головний виконавчий директор Nvidia Дженсен Хуанг. Фото: Brittany Hosea-Small/REUTERS

Nvidia розпочала виставку GTC 2025, на якій анонсувала нову лінійку персональних суперкомп'ютерів зі штучним інтелектом на базі чип-платформи Grace Blackwell. Дженсен Хуанг, генеральний директор компанії, представив дві нові машини — DGX Spark і DGX Station.

Про це пише TechCrunch.

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Анонсовані комп'ютери дозволять користувачам створювати прототипи, допрацьовувати та запускати моделі ШІ різних розмірів на периферії.

"Це комп'ютер епохи штучного інтелекту", — сказав Хуанг під час презентації.

Він додав, що саме такий вигляд повинні мати комп'ютери, й саме так вони працюватимуть у майбутньому. Він поділився, що зараз в компанії є ціла лінійка для підприємств, як від крихітних пристроїв, так і до робочих станцій.

DGX Spark забезпечує до 1 000 трлн операцій в секунду обчислень штучного інтелекту завдяки суперчипу GB10 Grace Blackwell. Водночас DGX Station оснащений суперчипом Nvidia GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop у поєднанні з 784 ГБ пам'яті.

Суперкомп'ютер DGX Spark від Nvidia. Фото: Nvidia

Перший комп'ютер доступний вже зараз, своєю чергою, DGX Station буде випущений пізніше цього року через партнерів-виробників, включаючи Asus, Boxx, Dell, HP та Lenovo.

Хуанг заявив, що незабаром агенти ШІ будуть скрізь, і те, як вони працюють, і як працює компанія, буде кардинально відрізнятися, для чого їм і потрібна нова лінійка суперкомп'ютерів.

Нагадаємо, вчені з Оксфорду побудували перший розподілений квантовий комп'ютер. За допомогою спеціального інтерфейсу вони об'єднали два окремих квантових процесори в єдину систему та здійснили першу телепортацію квантового елемента.

Також ми писали, що компанія Meta розробляє навчальний чип штучного інтелекту, який є частиною плану зі зниження залежності від постачальників, включаючи Nvidia. Якщо випробування пройдуть успішно, компанія нарощуватиме виробництво.