Суперкомп'ютери майбутнього — що показала Nvidia на GTC 2025

Nvidia представила персональні суперкомп'ютери з ШІ на GTC 2025
Nvidia розпочала виставку GTC 2025, на якій анонсувала нову лінійку персональних суперкомп'ютерів зі штучним інтелектом на базі чип-платформи Grace Blackwell. Дженсен Хуанг, генеральний директор компанії, представив дві нові машини — DGX Spark і DGX Station.
Про це пише TechCrunch.
Що відомо про нові пристрої Nvidia
Анонсовані комп'ютери дозволять користувачам створювати прототипи, допрацьовувати та запускати моделі ШІ різних розмірів на периферії.
"Це комп'ютер епохи штучного інтелекту", — сказав Хуанг під час презентації.
Він додав, що саме такий вигляд повинні мати комп'ютери, й саме так вони працюватимуть у майбутньому. Він поділився, що зараз в компанії є ціла лінійка для підприємств, як від крихітних пристроїв, так і до робочих станцій.
DGX Spark забезпечує до 1 000 трлн операцій в секунду обчислень штучного інтелекту завдяки суперчипу GB10 Grace Blackwell. Водночас DGX Station оснащений суперчипом Nvidia GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop у поєднанні з 784 ГБ пам'яті.
Перший комп'ютер доступний вже зараз, своєю чергою, DGX Station буде випущений пізніше цього року через партнерів-виробників, включаючи Asus, Boxx, Dell, HP та Lenovo.
Хуанг заявив, що незабаром агенти ШІ будуть скрізь, і те, як вони працюють, і як працює компанія, буде кардинально відрізнятися, для чого їм і потрібна нова лінійка суперкомп'ютерів.
Нагадаємо, вчені з Оксфорду побудували перший розподілений квантовий комп'ютер. За допомогою спеціального інтерфейсу вони об'єднали два окремих квантових процесори в єдину систему та здійснили першу телепортацію квантового елемента.
Також ми писали, що компанія Meta розробляє навчальний чип штучного інтелекту, який є частиною плану зі зниження залежності від постачальників, включаючи Nvidia. Якщо випробування пройдуть успішно, компанія нарощуватиме виробництво.
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