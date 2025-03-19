Суперкомпьютеры будущего — что показала Nvidia на GTC 2025

Главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг. Фото: Brittany Hosea-Small/REUTERS

Nvidia начала выставку GTC 2025, на которой анонсировала новую линейку персональных суперкомпьютеров с искусственным интеллектом на базе чип-платформы Grace Blackwell. Дженсен Хуанг, генеральный директор компании, представил две новые машины — DGX Spark и DGX Station.

Об этом пишет TechCrunch.

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Анонсированные компьютеры позволят пользователям создавать прототипы, дорабатывать и запускать модели ИИ разных размеров на периферии.

"Это компьютер эпохи искусственного интеллекта", — сказал Хуанг во время презентации.

Он добавил, что именно так должны выглядеть компьютеры, и именно так они будут работать в будущем. Он поделился, что сейчас у компании есть целая линейка для предприятий, как от крошечных устройств, так и до рабочих станций.

DGX Spark обеспечивает до 1 000 трлн операций в секунду вычислений искусственного интеллекта благодаря суперчипу GB10 Grace Blackwell. В то же время DGX Station оснащен суперчипом Nvidia GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop в сочетании с 784 ГБ памяти.

Суперкомпьютер DGX Spark от Nvidia. Фото: Nvidia

Первый компьютер доступен уже сейчас, в свою очередь, DGX Station будет выпущен позже в этом году через партнеров-производителей, включая Asus, Boxx, Dell, HP и Lenovo.

Хуанг заявил, что вскоре агенты ИИ будут везде, и то, как они работают, и как работает компания, будет кардинально отличаться, для чего им и нужна новая линейка суперкомпьютеров.

Напомним, ученые из Оксфорда построили первый распределенный квантовый компьютер. С помощью специального интерфейса они объединили два отдельных квантовых процессора в единую систему и осуществили первую телепортацию квантового элемента.

Также мы писали, что компания Meta разрабатывает обучающий чип искусственного интеллекта, который является частью плана по снижению зависимости от поставщиков, включая Nvidia. Если испытания пройдут успешно, компания будет наращивать производство.