Мікрофон зазвучить по-новому — Nvidia додала нові ШІ-функції в Broadcast

Логотип компанії Nvidia. Фото: Mike Blake/REUTERS

Компанія NVIDIA представила оновлення для свого безплатного застосунку NVIDIA Broadcast, що дозволяє користувачам покращувати якість аудіо та відео в реальному часі. 31 січня компанія анонсувала дві нові функції — Studio Voice та Virtual Key Light, які наразі перебувають у бета-тесті.

Про це йдеться в офіційному блозі NVIDIA.

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Studio Voice покращує якість мікрофона

За словами NVIDIA, функція Studio Voice дозволяє покращити якість мікрофона до рівня професійного обладнання. Журналісти The Verge протестували цю технологію й зазначили, що навіть вбудований мікрофон вебкамери Logitech після її активації звучав значно краще.

Оновлений інтерфейс NVIDIA Broadcast для творців контенту. Фото: скриншот

Функція Virtual Key Light додає ефект підсвічування, створюючи рівномірне освітлення навколо користувача. Однак, на відміну від Studio Voice, ця технологія не викликала особливого захоплення у журналістів.

Важливо зазначити, що для коректної роботи нових функцій необхідні відеокарти RTX 4080, 5080 або новіші. У NVIDIA застерігають, що інструменти призначені для проведення потокових трансляцій та подкастів, а не для використання під час ігор.

Окрім нових функцій, оновлення також покращує:

Background Noise Removal — видалення фонового шуму;

Eye Contact — стабілізацію погляду та природні мікрорухи очей;

Virtual Background — покращене розділення переднього та заднього планів.

Новий інструментарій може стати дуже корисним для тих, хто розпочинає свою блогерську кар'єру або не має можливості наразі придбати новий якісний мікрофон або вебкамеру.

Нагадаємо, початок 2025 року видався насиченим на технологічні анонси та новинки. Однією з найочікуваніших подій була презентація Nvidia, де компанія розповіла про свої нові технології, зокрема про відеокарти.

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