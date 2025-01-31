Смартфони, ноутбуки та відеокарти — головні технологічні новинки січня 2025 року

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг. Фото: Steve Marcus/REUTERS

Січень 2025 року видався насиченим на технологічні анонси та новинки. Рік розпочався з грандіозної виставки CES 2025 у Лас-Вегасі, а завершився Galaxy Unpacked, де було представлено нові пристрої Samsung. Компанії демонстрували інноваційні смартфони, потужні графічні процесори, унікальні ноутбуки та навіть роботизованих помічників.

Про п'ять найцікавіших анонсів місяця розповідає SPEKA.

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Samsung Galaxy S25

На заході Galaxy Unpacked 2025, що відбувся 22 січня, Samsung презентувала свою нову лінійку флагманських смартфонів Galaxy S25, що включає моделі S25, S25+ і S25 Ultra. Наприкінці заходу компанія також показала тизер загадкової моделі Galaxy S25 Edge з ультратонким вигнутим дизайном.

Смартфони працюють на One UI 7 (на основі Android 15) і оснащені функцією Galaxy AI. Особливістю стала панель Now Bar, яка надає швидкі сповіщення та рекомендації.

Всі моделі оснащені процесором Snapdragon 8 Elite та мають 12 ГБ оперативної пам’яті у базовій комплектації. Galaxy S25 обіцяє рекордну автономність — до 31 години відтворення відео. Попереднє замовлення відкрите з 22 січня, а старт продажів в Україні заплановано на 14 лютого.

Графічні процесори Nvidia RTX 50-серії

На початку січня Nvidia анонсувала нову серію відеокарт RTX 50, що включає:

RTX 5090 за 1 999 доларів;

RTX 5080 за 999 доларів;

RTX 5070 Ti за 749 доларів;

RTX 5070 за 549 доларів.

Нові відеокарти підтримують DLSS 4 та мають оновлений дизайн Founders Edition із двома подвійними вентиляторами, 3D-паровою камерою та пам'яттю GDDR7. Вони сумісні з PCIe Gen 5 та DisplayPort 2.1b, що дозволяє працювати з 8K-дисплеями на частоті 165 Гц.

Флагман RTX 5090 отримав 32 ГБ GDDR7, 21 760 ядер CUDA та пропускну здатність 1792 ГБ/с. Продуктивність подвоїлася у порівнянні з RTX 4090 завдяки архітектурі Blackwell та DLSS 4. RTX 5080 має 16 ГБ GDDR7, пропускну здатність 960 ГБ/с і вдвічі перевершує RTX 4080. Продаж RTX 5090 та RTX 5080 стартував 30 січня, а решта моделей з'являться у лютому.

Acer Nitro Blaze 8 та 11

На CES 2025 компанія Acer презентувала два портативні ігрові консолі:

Nitro Blaze 8 (8,8-дюймовий дисплей);

Nitro Blaze 11 (10,95-дюймовий дисплей).

Обидві працюють на AMD Ryzen 7 8840HS, мають 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X та SSD-накопичувач до 2 ТБ. Nitro Blaze 11 оснащений знімними контролерами та IPS-дисплеєм (2560×1600, 120 Гц, 500 ніт). У Nitro Blaze 8 частота оновлення збільшена до 144 Гц, хоча він не має знімних контролерів.

Продаж розпочнеться у другому кварталі 2025 року. Ціна Blaze 11 стартує з 1 099,99 долара, Blaze 8 — з 899,99 долара.

Ноутбук ThinkBook Plus Gen 6 Rollable

Lenovo представила перший у світі ноутбук із розсувним дисплеєм. У складеному вигляді він має 14-дюймовий OLED-дисплей (2000×1600), а після натискання кнопки або жесту перед вебкамерою екран розтягується до 16,7 дюйма (2000×2350).

Ноутбук працює на процесорі Intel Core Ultra 7, має до 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X і SSD до 1 ТБ. Дисплей підтримує яскравість 400 ніт, 100% DCI-P3 та частоту оновлення 120 Гц. Lenovo протестувала механізм, який витримує 30 000 розгортань екрана.

Продажі стартують у першому кварталі 2025 року за ціною від 3 499 доларів.

Робот-пилосос Roborock Saros Z70

Новий Saros Z70 від Roborock отримав роботизовану руку OmniGrip, яка може підіймати невеликі предмети (до 300 г) та прибирати їх зі шляху. Вбудовані камери та датчики допомагають йому визначати положення об'єктів, уникати перешкод і не зачіпати інші предмети.

Saros Z70 використовує технологію VertiBeam, що краще розпізнає стіни, кабелі та інші об'єкти. Нове шасі AdaptLift дозволяє роботу долати високі пороги, а висота менш як 8 см дає змогу заїжджати під меблі.

Він працює в парі з докстанцією Roborock 4.0, яка заряджає, автоматично спорожнює резервуари, миє та сушить швабру гарячим повітрям. Очікується у продажу до червня 2025 року, але ціну поки не оголосили.

Нагадаємо, на щорічній технологічній виставці CES 2025 компанія Lenovo презентувала ноутбук Yoga Book 9i. Цей пристрій оснащено двома екранами, що повинно зробити великий крок у дизайні подібних пристроїв.

Також ми писали, що компанія Realbotix на виставці CES 2025 показала гуманоїдного робота Melody. Він дуже схожий на людину та вражає своєю функціональністю.