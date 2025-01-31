Смартфоны, ноутбуки и видеокарты — главные технологические новинки января 2025 года

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг. Фото: Steve Marcus/REUTERS

Январь 2025 года выдался насыщенным на технологические анонсы и новинки. Год начался с грандиозной выставки CES 2025 в Лас-Вегасе, а завершился Galaxy Unpacked, где были представлены новые устройства Samsung. Компании демонстрировали инновационные смартфоны, мощные графические процессоры, уникальные ноутбуки и даже роботизированных помощников.

О пяти самых интересных анонсах месяца рассказывает SPEKA.

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Samsung Galaxy S25

На мероприятии Galaxy Unpacked 2025, состоявшемся 22 января, Samsung презентовала свою новую линейку флагманских смартфонов Galaxy S25, включающую модели S25, S25+ и S25 Ultra. В конце мероприятия компания также показала тизер загадочной модели Galaxy S25 Edge с ультратонким изогнутым дизайном.

Смартфоны работают на One UI 7 (на основе Android 15) и оснащены функцией Galaxy AI. Особенностью стала панель Now Bar, которая предоставляет быстрые оповещения и рекомендации.

Все модели оснащены процессором Snapdragon 8 Elite и имеют 12 ГБ оперативной памяти в базовой комплектации. Galaxy S25 обещает рекордную автономность — до 31 часа воспроизведения видео. Предварительный заказ открыт с 22 января, а старт продаж в Украине запланирован на 14 февраля.

Графические процессоры Nvidia RTX 50-серии

В начале января Nvidia анонсировала новую серию видеокарт RTX 50, включающую:

RTX 5090 за 1 999 долларов;

RTX 5080 за 999 долларов;

RTX 5070 Ti за 749 долларов;

RTX 5070 за 549 долларов;

Новые видеокарты поддерживают DLSS 4 и имеют обновленный дизайн Founders Edition с двумя двойными вентиляторами, 3D-паровой камерой и памятью GDDR7. Они совместимы с PCIe Gen 5 и DisplayPort 2.1b, что позволяет работать с 8K-дисплеями на частоте 165 Гц.

Флагман RTX 5090 получил 32 ГБ GDDR7, 21 760 ядер CUDA и пропускную способность 1792 ГБ/с. Производительность удвоилась по сравнению с RTX 4090 благодаря архитектуре Blackwell и DLSS 4. RTX 5080 имеет 16 ГБ GDDR7, пропускную способность 960 ГБ/с и вдвое превосходит RTX 4080. Продажи RTX 5090 и RTX 5080 стартовали 30 января, а остальные модели появятся в феврале.

Acer Nitro Blaze 8 и 11

На CES 2025 компания Acer представила две портативные игровые консоли:

Nitro Blaze 8 (8,8-дюймовый дисплей);

Nitro Blaze 11 (10,95-дюймовый дисплей).

Обе работают на AMD Ryzen 7 8840HS, имеют 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD-накопитель до 2 ТБ. Nitro Blaze 11 оснащен съемными контроллерами и IPS-дисплеем (2560×1600, 120 Гц, 500 нит). У Nitro Blaze 8 частота обновления увеличена до 144 Гц, хотя он не имеет съемных контроллеров.

Продажи начнутся во втором квартале 2025 года. Цена Blaze 11 стартует с 1 099,99 доллара, Blaze 8 — с 899,99 доллара.

Ноутбук ThinkBook Plus Gen 6 Rollable

Lenovo представила первый в мире ноутбук с раздвижным дисплеем. В сложенном виде он имеет 14-дюймовый OLED-дисплей (2000×1600), а после нажатия кнопки или жеста перед веб-камерой экран растягивается до 16,7 дюйма (2000×2350).

Ноутбук работает на процессоре Intel Core Ultra 7, имеет до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD до 1 ТБ. Дисплей поддерживает яркость 400 нит, 100% DCI-P3 и частоту обновления 120 Гц. Lenovo протестировала механизм, который выдерживает 30 000 разворачиваний экрана.

Продажи стартуют в первом квартале 2025 года по цене от 3 499 долларов.

Робот-пылесос Roborock Saros Z70

Новый Saros Z70 от Roborock получил роботизированную руку OmniGrip, которая может поднимать небольшие предметы (до 300 г) и убирать их с пути. Встроенные камеры и датчики помогают ему определять положение объектов, избегать препятствий и не задевать другие предметы.

Saros Z70 использует технологию VertiBeam, которая лучше распознает стены, кабели и другие объекты. Новое шасси AdaptLift позволяет роботу преодолевать высокие пороги, а высота менее 8 см позволяет заезжать под мебель.

Он работает в паре с док-станцией Roborock 4.0, которая заряжает, автоматически опорожняет резервуары, моет и сушит швабру горячим воздухом. Ожидается в продаже к июню 2025 года, но цену пока не объявили.

Напомним, на ежегодной технологической выставке CES 2025 компания Lenovo презентовала ноутбук Yoga Book 9i. Это устройство оснащено двумя экранами, что должно сделать большой шаг в дизайне подобных устройств.

Также мы писали, что компания Realbotix на выставке CES 2025 показала гуманоидного робота Melody. Он очень похож на человека и поражает своей функциональностью.