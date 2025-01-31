Микрофон зазвучит по-новому — Nvidia добавила новые ИИ-функции в Broadcast

Логотип компании Nvidia. Фото: Mike Blake/REUTERS

Компания NVIDIA представила обновление для своего бесплатного приложения NVIDIA Broadcast, которое позволяет пользователям улучшать качество аудио и видео в реальном времени. 31 января компания анонсировала две новые функции — Studio Voice и Virtual Key Light, которые сейчас находятся в бета-тесте.

Об этом говорится в официальном блоге NVIDIA.

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Studio Voice улучшает качество микрофона

По словам NVIDIA, функция Studio Voice позволяет улучшить качество микрофона до уровня профессионального оборудования. Журналисты The Verge протестировали эту технологию и отметили, что даже встроенный микрофон веб-камеры Logitech после ее активации звучал значительно лучше.

Обновленный интерфейс NVIDIA Broadcast для создателей контента. Фото: скриншот

Функция Virtual Key Light добавляет эффект подсветки, создавая равномерное освещение вокруг пользователя. Однако в отличие от Studio Voice, эта технология не вызвала особого восторга у журналистов.

Важно отметить, что для корректной работы новых функций необходимы видеокарты RTX 4080, 5080 или новее. В NVIDIA предостерегают, что инструменты предназначены для проведения потоковых трансляций и подкастов, а не для использования во время игр.

Кроме новых функций, обновление также улучшает:

Background Noise Removal — удаление фонового шума;

Eye Contact — стабилизацию взгляда и естественные микродвижения глаз;

Virtual Background — улучшенное разделение переднего и заднего планов.

Новый инструментарий может стать очень полезным для тех, кто начинает свою блогерскую карьеру или не имеет возможности пока приобрести новый качественный микрофон или веб-камеру.

Напомним, начало 2025 года выдалось насыщенным на технологические анонсы и новинки. Одним из самых ожидаемых событий была презентация Nvidia, где компания рассказала о своих новых технологиях, в частности о видеокартах.

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