Apple вже готує до релізу iPhone 17e — коли він має з'явитися у продажу

Смартфон Apple iPhone 16e. Фото: скриншот/YouTube

Apple готує чергову модель середнього класу: за даними перевіреного інсайдера Fixed Focus Digital, iPhone 17e вже переходить на етап пробного виробництва. Пристрій, за попереднім графіком, має з'явитися у продажу наприкінці травня 2026 року, хоча точна дата поки що не підтверджена.

Про це пише MacRumors.

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Що відомо про iPhone 17e

За інформацією інсайдера, новинка вийде приблизно одночасно з конкуруючими моделями середнього сегмента від таких китайських брендів, як Xiaomi, Redmi чи vivo. Таким чином, Apple може безпосередньо змагатися за частку ринку в найбільш динамічному ціновому діапазоні.

Попередник, iPhone 16e, дебютував наприкінці лютого 2025 року за стартовою ціною 599 доларів (від 34 999 грн в Україні). Смартфон отримав 6,1-дюймовий OLED-дисплей, Face ID, чип A18 і порт USB-C, позиціонуючись як доступніша альтернатива основній лінійці iPhone 16.

Fixed Focus Digital ще у грудні першим згадав назву "iPhone 16e", коли більшість очікувала на чергову модель із серії iPhone SE. За день до лютневого релізу 16e інсайдер також повідомив про новий кодовий проєкт у ланцюжку постачання Apple, припустивши, що йдеться саме про iPhone 17e.

Дослідницька фірма CIRP у лютому прогнозувала появу 17e вже наступного року, хоча тоді йшлося про лютий як потенційне вікно запуску. Випуск доступнішої "е"-версії всередині життєвого циклу флагманів може активніше підігрівати інтерес споживачів, ніж традиційна для Apple практика додавати нові кольори стандартної моделі.

Аналітики Counterpoint Research повідомляють, що у I кварталі 2025 року Apple вперше очолила світовий ринок смартфонів у цей період, захопивши 19% глобальних продажів. Суттєву роль у результаті відіграв саме успішний старт iPhone 16e та високий попит у країнах, що розвиваються.

Нагадаємо, минуло вже понад два роки, як на ринку з'явилися iPhone 14 та iPhone 14 Plus. Попри це, вони залишаються найкращими смартфонами Apple за співвідношенням ціни та якості.

Також ми писали, що багато користувачів віддавали перевагу iPhone mini за компактність, проте цього не вистачило, щоб Apple продовжила його виробництво. Шанувальникам невеликих смартфонів компанія готує подарунок у вигляді iPhone Fold, який у складеному стані також буде компактним.