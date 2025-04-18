iPhone 14 у 2025 році — чому це кращий вибір за ціною і якістю серед пристроїв Apple

Смартфон Apple iPhone 14 біля квіткових горшків. Фото: Unsplash

Попри те, що з моменту анонсу iPhone 14 та iPhone 14 Plus минуло вже понад два роки, саме ці смартфони сьогодні найчастіше рекомендують користувачам, які прагнуть отримати сучасні функції без переплати. Початкова ціна у 25 999 грн за базову модель робить "чотирнадцятку" чи не найпривабливішою пропозицією для власників iPhone 11 і старіших пристроїв, які замислюються про оновлення.

Про це пише CNET.

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Фактично перед покупцем стоїть вибір лише між двома розмірами екрана та акумулятора: 6,1‑дюймовим iPhone 14 або 6,7‑дюймовим iPhone 14 Plus, котрий стартує з позначки 36 999 грн. В усіх інших аспектах — продуктивності, камерах, наборі функцій безпеки — обидві версії ідентичні, тож визначальними залишаються комфорт у руці, автономність і бюджет.

Ключові переваги серії криються у деталях повсякденного користування. Основна камера пропонує якісні знімки у широкому діапазоні сценаріїв, а автофокус фронтальної камери приємно підіймає планку для селфі. Режим Action Mode суттєво пом'якшує тремтіння при зніманні в русі, а конструктивні зміни полегшили ремонт, що зменшить потенційні витрати на сервіс. До цього додаються тривала робота без підзарядки, висока обчислювальна потужність і корисні функції на кшталт виявлення аварій та екстреного SOS через супутник.

Не обійшлося без компромісів. Ультраширокі фото помітно програють основній камері, а відео за слабкого освітлення виглядає лише задовільно. Великому дисплею версії Plus все ще бракує специфічних можливостей iOS, що розкрили б потенціал 6,7‑дюймової панелі. Крім того, обидва смартфони не підтримують підвищену частоту оновлення ProMotion, always-on дисплей і нову кнопку дії, знайомі користувачам iPhone 15 Pro та останньої лінійки iPhone 16.

Утім, якщо ці додаткові зручності не є критичними, iPhone 14 і 14 Plus залишаються найзваженішим вибором у 2025 році. Придбавши їх, покупець отримає міцний баланс між актуальними технологіями, надійністю та вартістю — співвідношення, яке наразі не перевершує жодна інша пропозиція Apple.

Нагадаємо, користувачі iPhone можуть пришвидшити свій смартфон, використавши спеціальне налаштування. Один з користувачів поділився ним і сказав, що цей крок кардинально вплинув на взаємодію з мобільним пристроєм.

Також ми писали, що в мережі активно діляться чутками щодо майбутнього редизайну iOS 19. Інсайдери стверджують, що система отримає повністю оновлені елементи.