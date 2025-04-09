Новий дизайн iOS 19 — інсайдер показав, що чекає на користувачів

Смартфон iPhone з концептуальним дизайном iOS 19. Фото: скриншот/YouTube

Кілька тижнів тому з'явилися перші макети оновленого додатка "Повідомлення" для iOS 19, якими поділився Джон Проссер. Серед помітних змін — округлі кути для підказок слів у верхній частині віртуальної клавіатури QWERTY, а також круглі "бульбашки" навколо кнопки "Назад" (у лівому верхньому куті) та меню "FaceTime/Поділитися екраном" (у правому верхньому куті). Також у макеті можна побачити меню, що нагадує дизайн visionOS, і напівпрозорі елементи керування камерою.

Про це пише PhoneArena.

Реклама

Читайте також:

Яким буде дизайн iOS 19

Оглядач Bloomberg Марк Гурман із недовірою поставився до цих витоків, зауваживши, що раніше він називав iOS 19 "наймасштабнішим оновленням" за останні роки. Проте, згідно з новими зображеннями від Проссера, інтерфейс може отримати низку візуальних змін: іконки додатків стануть не зовсім круглими, а радше чимось середнім між нинішнім дизайном та круглою формою, характерною для watchOS і visionOS.

Інтерфейс також може мати більше глибини й тіней, а під час руху екрана iPhone деякі елементи "блищатимуть", створюючи ефект скляної поверхні. Проссер зазначає, що, наприклад, панель App Store "плаватиме", а з натисканням на вкладку "Пошук" відкриватиметься новий інтерфейс. Крім того, поле пошуку в додатку "Повідомлення" переміститься в нижню частину екрана.

За словами Проссера, нещодавно опубліковане ним відео є "найближчим до фінального вигляду" майбутньої iOS 19, яке ми зможемо побачити до офіційної презентації на WWDC 2025 у червні. У перші хвилини ролика він говорить про свою суперечку з Гурманом: зазвичай це звучить як "Проссер проти Гурмана", тоді як сам Гурман не визнає існування опонента.

Найважливіше з нового — тепер у макеті фігурують більш округлі іконки, які, за твердженням Проссера, Apple приховувала в тестових версіях iOS 19 під іконками попереднього зразка, щоб запобігти витокам у разі, якщо тестовий пристрій опиниться не в тих руках. Така обережність є уроком з минулого, коли прототипи iPhone колись забували в барах.

Окрім змін в операційній системі, Проссер звернув увагу на одну важливу новинку для камер iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. За його словами, Apple планує додати функцію, яка вперше з'явилася у Samsung Galaxy S4 у 2013 році: можливість одночасно записувати відео з основної та фронтальної камер. Хоча для більшості користувачів це може здатися давно знайомою технологією, Apple вважає це суттєвим покращенням для своїх пристроїв.

Нагадаємо, надійний інсайдер розкрив список моделей iPhone, які отримають iOS 19 наприкінці 2025 року. Раніше він правдиво зазначав, які смартфони оновляться до iOS 18, ще до її офіційного анонсу.

Також ми писали, що в мережі з'являється багато чуток про майбутнє оновлення iOS 19. Очікується, що операційна система отримає дизайн, натхнений visionOS. Один ентузіаст розробив живий макет системи, який можна випробувати на власному iPhone.