Новый дизайн iOS 19 — инсайдер показал, что ждет пользователей

Смартфон iPhone с концептуальным дизайном iOS 19. Фото: скриншот/YouTube

Несколько недель назад появились первые макеты обновленного приложения "Сообщения" для iOS 19, которыми поделился Джон Проссер. Среди заметных изменений — округлые углы для подсказок слов в верхней части виртуальной клавиатуры QWERTY, а также круглые "пузыри" вокруг кнопки "Назад" (в левом верхнем углу) и меню "FaceTime/Поделиться экраном" (в правом верхнем углу). Также в макете можно увидеть меню, напоминающее дизайн visionOS, и полупрозрачные элементы управления камерой.

Об этом пишет PhoneArena.

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Каким будет дизайн iOS 19

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман с недоверием отнесся к этим утечкам, отметив, что ранее он называл iOS 19 "самым масштабным обновлением" за последние годы. Однако, согласно новым изображениям от Проссера, интерфейс может получить ряд визуальных изменений: иконки приложений станут не совсем круглыми, а скорее чем-то средним между нынешним дизайном и круглой формой, характерной для watchOS и visionOS.

Интерфейс также может иметь больше глубины и теней, а при движении экрана iPhone некоторые элементы будут "блестеть", создавая эффект стеклянной поверхности. Проссер отмечает, что, например, панель App Store будет "плавать", а при нажатии на вкладку "Поиск" будет открываться новый интерфейс. Кроме того, поле поиска в приложении "Сообщения" переместится в нижнюю часть экрана.

По словам Проссера, недавно опубликованное им видео является "ближайшим к финальному виду" будущей iOS 19, которое мы сможем увидеть до официальной презентации на WWDC 2025 в июне. В первые минуты ролика он говорит о своем споре с Гурманом: обычно это звучит как "Проссер против Гурмана", тогда как сам Гурман не признает существования оппонента.

Самое важное из нового — теперь в макете фигурируют более округлые иконки, которые, по утверждению Проссера, Apple скрывала в тестовых версиях iOS 19 под иконками предыдущего образца, чтобы предотвратить утечки в случае, если тестовое устройство окажется не в тех руках. Такая осторожность является уроком из прошлого, когда прототипы iPhone когда-то забывали в барах.

Кроме изменений в операционной системе, Проссер обратил внимание на одну важную новинку для камер iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. По его словам, Apple планирует добавить функцию, которая впервые появилась у Samsung Galaxy S4 в 2013 году: возможность одновременно записывать видео с основной и фронтальной камер. Хотя для большинства пользователей это может показаться давно знакомой технологией, Apple считает это существенным улучшением для своих устройств.

Напомним, надежный инсайдер раскрыл список моделей iPhone, которые получат iOS 19 в конце 2025 года. Ранее он правдиво отмечал, какие смартфоны обновятся до iOS 18, еще до ее официального анонса.

Также мы писали, что в сети появляется много слухов о будущем обновлении iOS 19. Ожидается, что операционная система получит дизайн, вдохновленный visionOS. Один энтузиаст разработал живой макет системы, который можно опробовать на собственном iPhone.