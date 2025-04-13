Як пришвидшити iPhone — просте налаштування, яке змінює все

Як прискорити старий iPhone, увімкнувши лише одне налаштування
iPhone може працювати значно швидше, якщо використати спеціальне налаштування, про яке сам виробник майже не згадує. Один з користувачів Reddit випадково виявив просту опцію, яку радить змінити в налаштуваннях. Він каже, що такий крок кардинально вплинув на взаємодію зі смартфоном і що дивно, чому про це зазвичай ніхто не згадує.
Про це пише thesun.co.uk.
Яке налаштування потрібно увімкнути на iOS, щоб пришвидшити iPhone
Спершу слід пересвідчитись, що iOS оновлена до останньої версії. Якщо вона застаріла, потрібно зайти в параметри й встановити нове оновлення.
Далі варто відкрити розділ "Універсальний доступ", зайти у "Дотик" і знайти опцію "Тактильний дотик". Тут можна змінити параметр, обравши "Швидко" замість "Повільно" чи "За замовчуванням". Це скорочує час, потрібний для появи контекстного меню або попереднього перегляду, і пришвидшує анімацію, завдяки чому загальна швидкодія iPhone відчутно зростає.
Якщо ж смартфон належить до старіших моделей, найдієвіший спосіб підвищити його продуктивність — замінити акумулятор. Батарея з часом втрачає свою первинну місткість, тому тримає менше заряду й може спричиняти гальмування системи.
Ще одним кроком є активація налаштування Reduce Motion (зменшення руху), яке мінімізує анімаційні ефекти в інтерфейсі. Цю функцію також можна знайти в розділі "Універсальний доступ". До того ж варто регулярно оновлювати як операційну систему, так і всі додатки, завантажені з App Store. Вчасні оновлення знижують кількість можливих технічних проблем і підвищують стабільність роботи пристрою.
Нагадаємо, на iPhone можна зробити скриншот, навіть якщо кнопки "Додому" та "Живлення" вийшли з ладу. Існує кілька простих способів, які допоможуть це зробити.
Також ми писали, що сучасні моделі iPhone мають функцію реверсивної зарядки. Завдяки їй можна передавати заряд бездротовим навушникам чи розумним годинникам.
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