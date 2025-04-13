Як пришвидшити iPhone — просте налаштування, яке змінює все

Смартфон Apple iPhone на зарядці. Фото: Unsplash

iPhone може працювати значно швидше, якщо використати спеціальне налаштування, про яке сам виробник майже не згадує. Один з користувачів Reddit випадково виявив просту опцію, яку радить змінити в налаштуваннях. Він каже, що такий крок кардинально вплинув на взаємодію зі смартфоном і що дивно, чому про це зазвичай ніхто не згадує.

Про це пише thesun.co.uk.

Реклама

Читайте також:

Яке налаштування потрібно увімкнути на iOS, щоб пришвидшити iPhone

Спершу слід пересвідчитись, що iOS оновлена до останньої версії. Якщо вона застаріла, потрібно зайти в параметри й встановити нове оновлення.

Далі варто відкрити розділ "Універсальний доступ", зайти у "Дотик" і знайти опцію "Тактильний дотик". Тут можна змінити параметр, обравши "Швидко" замість "Повільно" чи "За замовчуванням". Це скорочує час, потрібний для появи контекстного меню або попереднього перегляду, і пришвидшує анімацію, завдяки чому загальна швидкодія iPhone відчутно зростає.

Якщо ж смартфон належить до старіших моделей, найдієвіший спосіб підвищити його продуктивність — замінити акумулятор. Батарея з часом втрачає свою первинну місткість, тому тримає менше заряду й може спричиняти гальмування системи.

Ще одним кроком є активація налаштування Reduce Motion (зменшення руху), яке мінімізує анімаційні ефекти в інтерфейсі. Цю функцію також можна знайти в розділі "Універсальний доступ". До того ж варто регулярно оновлювати як операційну систему, так і всі додатки, завантажені з App Store. Вчасні оновлення знижують кількість можливих технічних проблем і підвищують стабільність роботи пристрою.

Нагадаємо, на iPhone можна зробити скриншот, навіть якщо кнопки "Додому" та "Живлення" вийшли з ладу. Існує кілька простих способів, які допоможуть це зробити.

Також ми писали, що сучасні моделі iPhone мають функцію реверсивної зарядки. Завдяки їй можна передавати заряд бездротовим навушникам чи розумним годинникам.