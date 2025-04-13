Как ускорить iPhone — простая настройка, которая меняет все

Смартфон Apple iPhone на зарядке. Фото: Unsplash

iPhone может работать значительно быстрее, если использовать специальную настройку, о которой сам производитель почти не упоминает. Один из пользователей Reddit случайно обнаружил простую опцию, которую советует изменить в настройках. Он говорит, что такой шаг кардинально повлиял на взаимодействие со смартфоном и что странно, почему об этом обычно никто не вспоминает.

Об этом пишет thesun.co.uk.

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Сначала следует убедиться, что iOS обновлена до последней версии. Если она устарела, нужно зайти в параметры и установить новое обновление.

Далее следует открыть раздел "Универсальный доступ", зайти в "Прикосновение" и найти опцию "Тактильное прикосновение". Здесь можно изменить параметр, выбрав "Быстро" вместо "Медленно" или "По умолчанию". Это сокращает время, необходимое для появления контекстного меню или предварительного просмотра, и ускоряет анимацию, благодаря чему общее быстродействие iPhone ощутимо возрастает.

Если смартфон относится к более старым моделям, самый действенный способ повысить его производительность — заменить аккумулятор. Батарея со временем теряет свою первоначальную емкость, поэтому держит меньше заряда и может вызывать торможение системы.

Еще одним шагом является активация настройки Reduce Motion (уменьшение движения), которая минимизирует анимационные эффекты в интерфейсе. Эту функцию также можно найти в разделе "Универсальный доступ". К тому же стоит регулярно обновлять как операционную систему, так и все приложения, загруженные из App Store. Своевременные обновления снижают количество возможных технических проблем и повышают стабильность работы устройства.

Напомним, на iPhone можно сделать скриншот, даже если кнопки "Домой" и "Питание" вышли из строя. Существует несколько простых способов, которые помогут это сделать.

Также мы писали, что современные модели iPhone имеют функцию реверсивной зарядки. Благодаря ей можно передавать заряд беспроводным наушникам или умным часам.