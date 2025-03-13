Як зробити скриншот на iPhone із несправними кнопками — три швидких способи

Смартфон iPhone в руках. Фото: Unsplash

Якщо у вас зламана кнопка "Додому" чи "Живлення" на iPhone, стандартне одночасне натискання двох фізичних клавіш не допоможе зробити скриншот. Проте існує кілька простих способів зробити його без їх використання.

Про це пише MakeUseOf.

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Cкриншот за допомогою AssistiveTouch

Спочатку необхідно активувати AssistiveTouch. Для цього:

відкрийте "Налаштування";

перейдіть у "Доступність";

виберіть "Дотик" (у розділі "Фізичні та моторні");

увімкніть AssistiveTouch.

Після цього на екрані з'явиться біла кругла кнопка.

Зайдіть у "Налаштування AssistiveTouch" та оберіть "Налаштувати меню верхнього рівня". Торкніться іконки, яку бажаєте замінити, і зі списку дій виберіть "Знімок екрана". Також можна додати нову іконку, натиснувши на кнопку "+" і призначивши їй дію "Знімок екрана".

Для швидкого доступу в меню налаштувань AssistiveTouch виберіть "Подвійний дотик" або "Тривале натискання" та призначте їм дію "Знімок екрана". Тоді достатньо двічі торкнутися або затиснути кнопку AssistiveTouch, щоб зробити скриншот.

Кнопку AssistiveTouch можна переміщувати на екрані. Щоб вона менше заважала, зменшіть її прозорість у налаштуваннях.

Знімок екрана через "Back Tap"

Функція "Торкання ззаду" (Back Tap) працює на iPhone 8 і новіших моделях. Ви можете двічі або тричі торкнутися задньої панелі, аби запустити потрібну дію. Щоб налаштувати:

перейдіть у "Налаштування" — "Доступність" — "Дотик" — "Торкання ззаду";

виберіть, що робитиме подвійний чи потрійний дотик. Для швидкого скриншота призначте дію "Знімок екрана".

Якщо не хочете напряму робити скриншот, можна задати дію AssistiveTouch. Тоді одним дотиком ви вмикатимете або вимикатимете це меню.

Попросіть Siri зробити скриншот

Ще один простий варіант — залучити Siri:

активуйте її командою "Привіт, Siri" або затиснувши кнопку живлення (на нових моделях) чи кнопку "Додому" (на старіших);

скажіть: "Зроби знімок екрана".

Помічниця підтвердить команду й збереже скриншот у стандартну галерею, що може бути особливо зручно, якщо у вас зайняті чи забруднені руки.

Нагадаємо, своєчасне оновлення додатків на iPhone надає доступ до нових функцій, а також виправлень вразливостей безпеки. На пристроях Apple не завжди цей процес відбувається автоматично, тому потрібно знати, як оновлювати програми вручну.

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