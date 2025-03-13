Как сделать скриншот на iPhone с неисправными кнопками — три быстрых способа

Смартфон iPhone в руках. Фото: Unsplash

Если у вас сломана кнопка "Домой" или "Питание" на iPhone, стандартное одновременное нажатие двух физических клавиш не поможет сделать скриншот. Однако существует несколько простых способов сделать его без их использования.

Об этом пишет MakeUseOf.

Читайте также:

Скриншот с помощью AssistiveTouch

Сначала необходимо активировать AssistiveTouch. Для этого:

откройте "Настройки";

перейдите в "Доступность";

выберите "Прикосновение" (в разделе "Физические и моторные");

включите AssistiveTouch.

После этого на экране появится белая круглая кнопка.

Зайдите в "Настройки AssistiveTouch" и выберите "Настроить меню верхнего уровня". Коснитесь иконки, которую хотите заменить, и из списка действий выберите "Снимок экрана". Также можно добавить новую иконку, нажав на кнопку "+" и назначив ей действие "Снимок экрана".

Для быстрого доступа в меню настроек AssistiveTouch выберите "Двойное касание" или "Длительное нажатие" и назначьте им действие "Снимок экрана". Тогда достаточно дважды коснуться или зажать кнопку AssistiveTouch, чтобы сделать скриншот.

Кнопку AssistiveTouch можно перемещать на экране. Чтобы она меньше мешала, уменьшите ее прозрачность в настройках.

Снимок экрана через "Back Tap"

Функция "Касание сзади" (Back Tap) работает на iPhone 8 и более новых моделях. Вы можете дважды или трижды коснуться задней панели, чтобы запустить нужное действие. Чтобы настроить:

перейдите в "Настройки" — "Доступность" — "Прикосновение" — "Касание сзади";

выберите, что будет делать двойное или тройное касание. Для быстрого скриншота назначьте действие "Снимок экрана".

Если не хотите напрямую делать скриншот, можно задать действие AssistiveTouch. Тогда одним прикосновением вы будете включать или выключать это меню.

Попросите Siri сделать скриншот

Еще один простой вариант — привлечь Siri:

активируйте ее командой "Привет, Siri" или зажав кнопку питания (на новых моделях) или кнопку "Домой" (на старых);

скажите: "Сделай снимок экрана".

Помощница подтвердит команду и сохранит скриншот в стандартную галерею, что может быть особенно удобно, если у вас заняты или загрязнены руки.

Напомним, своевременное обновление приложений на iPhone предоставляет доступ к новым функциям, а также исправлениям уязвимостей безопасности. На устройствах Apple не всегда этот процесс происходит автоматически, поэтому нужно знать, как обновлять программы вручную.

Также мы писали, что случается, когда память на iPhone почти полностью заполнена. Причиной может быть скрытая папка с дубликатами фото, которая занимает значительный объем свободного пространства внутреннего хранилища устройства.