Поверніть вільний час з функцією "Перерва" на iPhone — як налаштувати

Чоловік зі смартфоном iPhone в руках. Фото: Unsplash

На iPhone існує функція "Перерва", яка дозволяє блокувати програми та сповіщення у вибраний проміжок часу. Ви зможете використовувати лише ті програми й отримувати дзвінки тільки від тих контактів, які заздалегідь визначите. Таким чином, можна скоротити час нескінченного гортання стрічки новин або відео TikTok перед сном.

Про те, як налаштувати функцію "Перерва", пише MakeUseOf.

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Як увімкнути функцію "Перерва"

Щоб увімкнути функцію, перейдіть у "Налаштування" — "Екранний час", а потім оберіть "Перерва". Введіть код доступу, якщо він встановлений. Ви можете активувати функцію до кінця дня або налаштувати графік автоматичного ввімкнення.

Як активувати функцію "Перерва" на iPhone. Фото: MakeUseOf

Перед активацією функції ви отримаєте повідомлення про початок дії "Перерва" за 5 хвилин. Програми, які не включені до списку "Завжди дозволено", будуть заблоковані та виділені сірим кольором.

Як увімкнути обмеження програм

Багатьом знайома ситуація — береш телефон для швидкої дії, а через мить вже бездумно гортаєш соцмережі. Для боротьби з цією звичкою може допомогти ще одна функція — обмеження програм.

Щоб активувати обмеження програм, потрібно зайти в "Налаштування" — "Екранний час" — "Обмеження програм". Тут можна встановити ліміт часу на конкретні додатки або цілі категорії, наприклад, Instagram і TikTok.

Як налаштувати обмеження додатків на iPhone. Фото: MakeUseOf

Коли ви перевищите встановлений ліміт, на екрані з'явиться попередження. Так, його легко проігнорувати, але навіть цей простий сигнал вже допомагає усвідомити витрачений час. Навіть якщо іноді ви вирішите додати собі ще кілька хвилин, функція повторних сповіщень ефективно нагадує, що настав час відкласти телефон.

Нагадаємо, на iPhone є корисна функція "Пошук", яка показує значення слів. Однак за замовчуванням вона показує слова лише тією мовою, на яку налаштовано систему пристрою. Проте для справжніх поліглотів є можливість додати й інші мови.

Також ми писали, що оновлення додатків на iPhone є важливим, адже з ним у користувача з'являються нові функції та можливості. Іноді трапляється, що цей процес не автоматизований, і виникає необхідність оновлювати програми вручну.