Верните свободное время с функцией "В покое" на iPhone — как настроить

Мужчина со смартфоном iPhone в руках. Фото: Unsplash

На iPhone существует функция "В покое", которая позволяет блокировать приложения и оповещения в выбранный промежуток времени. Вы сможете использовать только те приложения и получать звонки только от тех контактов, которые заранее определите. Таким образом, можно сократить время бесконечного листания ленты новостей или видео TikTok перед сном.

О том, как настроить функцию "В покое", пишет MakeUseOf.

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Как включить функцию "В покое"

Чтобы включить функцию, перейдите в "Настройки" — "Экранное время", а затем выберите "В покое". Введите код доступа, если он установлен. Вы можете активировать функцию до конца дня или настроить график автоматического включения.

Как активировать функцию "В покое" на iPhone. Фото: MakeUseOf

Перед активацией функции вы получите уведомление о начале действия "В покое" за 5 минут. Программы, которые не включены в список "Всегда разрешено", будут заблокированы и выделены серым цветом.

Как включить ограничение программ

Многим знакома ситуация — берешь телефон для быстрого действия, а через мгновение уже бездумно листаешь соцсети. Для борьбы с этой привычкой может помочь еще одна функция — ограничение программ.

Чтобы активировать ограничение программ, нужно зайти в "Настройки" — "Экранное время" — "Ограничение программ". Здесь можно установить лимит времени на конкретные приложения или целые категории, например, Instagram и TikTok.

Как настроить ограничение приложений на iPhone. Фото: MakeUseOf

Когда вы превысите установленный лимит, на экране появится предупреждение. Да, его легко проигнорировать, но даже этот простой сигнал уже помогает осознать потраченное время. Даже если иногда вы решите добавить себе еще несколько минут, функция повторных оповещений эффективно напоминает, что пришло время отложить телефон.

Напомним, на iPhone есть полезная функция "Поиск", которая показывает значение слов. Однако по умолчанию она показывает слова только на том языке, на который настроена система устройства. Однако для настоящих полиглотов есть возможность добавить и другие языки.

Также мы писали, что обновление приложений на iPhone является важным, ведь с ним у пользователя появляются новые функции и возможности. Иногда случается, что этот процесс не автоматизирован, и возникает необходимость обновлять программы вручную.