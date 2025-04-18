iPhone 14 в 2025 году — почему это лучший выбор по цене и качеству среди устройств Apple

Смартфон Apple iPhone 14 возле цветочных горшков. Фото: Unsplash

Несмотря на то, что с момента анонса iPhone 14 и iPhone 14 Plus прошло уже более двух лет, именно эти смартфоны сегодня чаще всего рекомендуют пользователям, которые стремятся получить современные функции без переплаты. Начальная цена в 25 999 грн за базовую модель делает "четырнадцатку" едва ли не самым привлекательным предложением для владельцев iPhone 11 и более старых устройств, которые задумываются об обновлении.

Об этом пишет CNET.

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Фактически перед покупателем стоит выбор только между двумя размерами экрана и аккумулятора: 6,1-дюймовым iPhone 14 или 6,7-дюймовым iPhone 14 Plus, который стартует с отметки 36 999 грн. Во всех остальных аспектах — производительности, камерах, наборе функций безопасности — обе версии идентичны, поэтому определяющими остаются комфорт в руке, автономность и бюджет.

Ключевые преимущества серии кроются в деталях повседневного пользования. Основная камера предлагает качественные снимки в широком диапазоне сценариев, а автофокус фронтальной камеры приятно поднимает планку для селфи. Режим Action Mode существенно смягчает дрожание при съемке в движении, а конструктивные изменения облегчили ремонт, что уменьшит потенциальные расходы на сервис. К этому добавляются длительная работа без подзарядки, высокая вычислительная мощность и полезные функции вроде обнаружения аварий и экстренного SOS через спутник.

Не обошлось без компромиссов. Ультраширокие фото заметно проигрывают основной камере, а видео при слабом освещении выглядит лишь удовлетворительно. Большому дисплею версии Plus все еще не хватает специфических возможностей iOS, которые раскрыли бы потенциал 6,7-дюймовой панели. Кроме того, оба смартфона не поддерживают повышенную частоту обновления ProMotion, always-on дисплей и новую кнопку действия, знакомые пользователям iPhone 15 Pro и последней линейки iPhone 16.

Впрочем, если эти дополнительные удобства не являются критическими, iPhone 14 и 14 Plus остаются самым взвешенным выбором в 2025 году. Приобретя их, покупатель получит прочный баланс между актуальными технологиями, надежностью и стоимостью — соотношение, которое пока не превосходит ни одно другое предложение Apple.

Напомним, пользователи iPhone могут ускорить свой смартфон, использовав специальную настройку. Один из пользователей поделился им и сказал, что этот шаг кардинально повлиял на взаимодействие с мобильным устройством.

Также мы писали, что в сети активно делятся слухами относительно будущего редизайна iOS 19. Инсайдеры утверждают, что система получит полностью обновленные элементы.